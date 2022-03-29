Yıpranan ciltlere 'SOS' önerisi - Son Dakika
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Yıpranan ciltlere 'SOS' önerisi

29.03.2022 15:30
Yıpranan ciltlere 'SOS' önerisi

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, yıpranan ciltlere yönelik 'SOS' önerilerini sıraladı.

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, yıpranan ciltlere yönelik 'SOS' önerilerini sıraladı.

İnsan cildinin çeşitli etkenlerle yıpranıp ve yaşlandığını belirten Dalmış, kışın soğuk ve sert havası, yazın güneşin zararlı ışınları, klima ve kaloriferin etkisiyle cildin eski parlaklığını ve canlılığını kaybettiğini söyledi. Yıpranan cildi canlandıracak çok etkileyici formüllerin olduğunu dile getiren Dalmış, "Cilt bakımında temizlik ve arındırma çok önemlidir. Her gün düzenli olarak temizlenen cilt daha hızlı yenilenir. Doktor önerisiyle alınan temizleme ürünleri kullanılmalıdır. Kirden, bakteriden ve mikroptan arındırılan cilt daha parlak, canlı ve dinç görünecektir. Kuruyan, yıpranan ve canlılığını kaybeden cilt nemlendirici kullanılarak sağlığına kavuşturulur. Cildin kendini daha hızlı toplaması için kullanılacak ürünlerin içeriğinde A, E, C, aloe vera, hyaluronik asit, shea yağı gibi besleyici vitaminlerin olmasına dikkat edilmeli. Güneşin ışınlarının bazı zararlı etkileri bulunmakta. Güneşe çıkarken cildi korumak için güneş kremleri sürülmeli. Koruma özelliğini aktivite edebilmek için güneşe çıkmadan 30 dakika önce sürülmeli ve her 3 saatte bir yenilenmelidir. Kremlerin en az 50 faktör olmasına dikkat edilmeli. Cildin kaybederek yıprandığı nemi karşılayabilmesi için bol ve düzenli su tüketilmesi şarttır. Çay ve kahve gibi içecekler suyun yerini asla tutmazlar. Hatta bu tür içecekler vücuttaki su atılımını hızlandırdığından su ihtiyacını artırırlar. Sağlıklı beslenme, bol su tüketimi, spor cildin canlanmasında son derece etkilidir. Sigara, her bakımdan insan sağlığına zarar veren bir maddedir. İç organlar kadar en büyük organ olan cilde de büyük zararı vardır. Sigara içenlerin kan dolaşımı yavaşlar ve bozulur. Bozulan kan dolaşımı cildin kurumasına ve yıpranmasına neden olur. Doğal yollar kullanılarak yıpranan cildi canlandırmak mümkündür. Ancak uzman yardımı ve güzellik tekniklerinin desteğini almak ciltteki daha büyük sorunları çözüme kavuşturur. Mezoterapi, peeling, botoks, PRP, lazer ve dolgu gibi tekniklerle ciltteki yıpranmalar yok edilir. Teknikler uzman doktor tavsiyesi ve yönlendirmesiyle uygulanmalıdır" dedi. - ELAZIĞ

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Mehmet Sait, Sigara, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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