Doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsü yerleşim yerine indi
ELAZIĞ - Elazığ'da doğal yaşam alanlarında yiyecek bulamayan domuz sürüsü köye indi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Elazığ'da kar yağışı sonrası doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken domuzlar, Baskil ilçesi Karaali köyüne indi. Köyün içerisinde bulunan güvenlik kamerasına yansıyan domuz sürüsü bir süre köyün etrafında yiyecek aradıktan sonra uzaklaştı.
Son Dakika › Yerel › Yiyecek Arayan Domuzlar Köye İndi - Son Dakika
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