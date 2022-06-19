YKS, Denizli'de sorunsuz olarak tamamlandı - Son Dakika
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YKS, Denizli'de sorunsuz olarak tamamlandı

19.06.2022 14:57

- YKS, Denizli'de sorunsuz olarak tamamlandı Denizli'de binlerce adayın heyecanla beklediği TYT sınavının ardından ikinci oturum olan AYT sınavı, sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

- YKS, Denizli'de sorunsuz olarak tamamlandı

DENİZLİ - Denizli'de binlerce adayın heyecanla beklediği TYT sınavının ardından ikinci oturum olan AYT sınavı, sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Denizli'de de dün gerçekleşen Temel Yeterlilik Sınavı'nın ardından ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT), saat 10.15'te başladı. 160 soruyu cevaplamaları için 180 dakika süre verilen adaylar, zamanla yarışarak ter döktü. Onların heyecanına ortak olan aileler ise okul önünde sıcağa aldırış etmeden saatlerce çocuklarının başarıyla sınavdan çıkmasını bekledi. Tamamlanan 180 dakikanın ardından öğrencilerin çıkmasıyla AYT sınavı başarıyla tamamlandı. Kimi öğrenci TYT sınavına göre basit olduğunu söylese de, kimi ise zorlandığını belirtti.

Biz çocuklardan daha çok heyecanlıyız"

Sınavının iyi geçtiğini belirten Hüseyin Koray Ekizci, "1 senedir bu sınav için emek harcadık. Emeklerin karşılığına alırız. Açıkçası matematikte biraz zorlandım. Umarım istediğim bölümü kazanırım. Zorlandığım dersler vardı ama bu benim eksikliğimden kaynaklıda olabilir. Ailemde benim kadar heyecanlıydı ve çıkana kadar kapıda bekledi" dedi.

Çocuğunun çıkmasını bekleyen veli Mustafa Kılınç ise "Kızım 1 senedir çalışıyor. Veterinerlik düşünüyor. İnşallah bakacağız artık nasıl yapacak. Çoğu öğrenciler çıktı ama o sonuna kadar uğraşacak sanırım. Heyecanımız çocuklardan daha çok" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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YKS sınavı tamamlanmak üzere! İkinci oturum olan AYT de sona erdi, sırada YDT var YKS sınavı tamamlanmak üzere! İkinci oturum olan AYT de sona erdi, sırada YDT var Öğrencilerin birçoğu AYT'yi TYT'ye göre zor buldu Öğrencilerin birçoğu AYT'yi TYT'ye göre zor buldu
Kaynak: İHA

Denizli, AYT, TYT, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel YKS, Denizli'de sorunsuz olarak tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: YKS, Denizli'de sorunsuz olarak tamamlandı - Son Dakika
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