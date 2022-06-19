- YKS, Denizli'de sorunsuz olarak tamamlandı

DENİZLİ - Denizli'de binlerce adayın heyecanla beklediği TYT sınavının ardından ikinci oturum olan AYT sınavı, sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Denizli'de de dün gerçekleşen Temel Yeterlilik Sınavı'nın ardından ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT), saat 10.15'te başladı. 160 soruyu cevaplamaları için 180 dakika süre verilen adaylar, zamanla yarışarak ter döktü. Onların heyecanına ortak olan aileler ise okul önünde sıcağa aldırış etmeden saatlerce çocuklarının başarıyla sınavdan çıkmasını bekledi. Tamamlanan 180 dakikanın ardından öğrencilerin çıkmasıyla AYT sınavı başarıyla tamamlandı. Kimi öğrenci TYT sınavına göre basit olduğunu söylese de, kimi ise zorlandığını belirtti.

Biz çocuklardan daha çok heyecanlıyız"

Sınavının iyi geçtiğini belirten Hüseyin Koray Ekizci, "1 senedir bu sınav için emek harcadık. Emeklerin karşılığına alırız. Açıkçası matematikte biraz zorlandım. Umarım istediğim bölümü kazanırım. Zorlandığım dersler vardı ama bu benim eksikliğimden kaynaklıda olabilir. Ailemde benim kadar heyecanlıydı ve çıkana kadar kapıda bekledi" dedi.

Çocuğunun çıkmasını bekleyen veli Mustafa Kılınç ise "Kızım 1 senedir çalışıyor. Veterinerlik düşünüyor. İnşallah bakacağız artık nasıl yapacak. Çoğu öğrenciler çıktı ama o sonuna kadar uğraşacak sanırım. Heyecanımız çocuklardan daha çok" ifadelerini kullandı.