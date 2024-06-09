YKS İddiaları İçin Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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Yerel

YKS İddiaları İçin Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, YKS ile ilgili gerçeğe aykırı iddia ve paylaşımlar için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç, adayların huzurunu bozmaya yönelik yapılan gerçek dışı sosyal medya paylaşımlarının kabul edilemez olduğunu belirtti.

09.06.2024 19:18
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, YKS ile ilgili gerçeğe aykırı iddia ve paylaşımlar için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi sorularının sızdırıldığına ilişkin bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan gerçeğe aykırı iddialar ve paylaşımlar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

Bakan Tunç, "Hedeflerine ulaşmak için yoğun bir çalışma dönemi geçiren adayların ve onlara sonsuz destek veren ailelerinin huzuru ile kurumlarımızın saygınlığını bozmaya yönelik yapılan gerçek dışı sosyal medya paylaşımları asla kabul edilemez. Hayallerindeki mesleğe kavuşmak için sınavda ter döken tüm adaylarımızın başarılı bir sınav geçirmiş olmalarını diliyor, istedikleri üniversitede eğitim hayatlarını sürdürmelerini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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