Yoğun kar yağışı Anadolu Yakası'nda etkisini göstermeye devam ediyor - Son Dakika
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Yoğun kar yağışı Anadolu Yakası'nda etkisini göstermeye devam ediyor

11.03.2022 00:58
Yoğun kar yağışı Anadolu Yakası'nda etkisini göstermeye devam ediyor

Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı İstanbul'u etkisi altına aldı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı İstanbul'u etkisi altına aldı. Anadolu yakasının çeşitli ilçelerinde lapa lapa yağan kar, Kartal ilçesinde de etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli kar yağışlarının beklendiğini duyurarak, İstanbul'da soğuk ve kar yağışlı havanın hafta boyunca devam edeceğini bildirmişti. Beklenen kar yağışı, İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini göstermeye devam ediyor. Anadolu Yakası'nın çeşitli ilçelerinde lapa lapa yağan kar, Kartal ilçesinde de etkisini gösterdi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşların yoğun kar yağışı altında ıslanarak, zorlukla yürüdükleri görüldü.

"Beklenen kar yağışı geldi"

Kartal'da esnaf olan Necmettin Türközü isimli bir vatandaş, "İstanbul'a beklenen kar yağışı geldi. 4 gün sürecek kar yağışı bekleniyor. En son 1887 yılında yağan kar gibi şiddetli olacağı söyleniyor. Meteoroloji bizleri uyarmıştı zaten. Tedbirlerimizi aldık. Dükkanımızın önünü temizledik" dedi. - İSTANBUL

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Anadolu Yakası, Meteoroloji, İstanbul, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yoğun kar yağışı Anadolu Yakası'nda etkisini göstermeye devam ediyor - Son Dakika


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