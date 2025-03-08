YÖK Başkanı Kars'ta Tarım ve Hayvancılığı Değerlendirdi - Son Dakika
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YÖK Başkanı Kars'ta Tarım ve Hayvancılığı Değerlendirdi

YÖK Başkanı Kars\'ta Tarım ve Hayvancılığı Değerlendirdi

Prof. Dr. Erol Özvar, Kars'ta tarım ve hayvancılığın önemi ile sektörün sorunlarına dikkat çekti.

08.03.2025 16:34
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kars'ta düzenlenen Yetiştirici Çalıştayı'na katıldı.

Prof. Dr. Necdet Leloğlu Salonu'nda düzenleneN çalıştay, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çalıtayın açılışında konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Tarım ve hayvancılık sektörü, ekonomik ve stratejik açıdan ülkemizin en kritik alanlarından biridir. Türkiye'de istihdamın %13,9'u tarım, hayvancılık ve ormancılık sektörlerinde olmasına rağmen, bu sektörlerin milli gelirdeki payı yalnızca %6,2 düzeyindedir. Bu oran, sektörde verimliliğin ve karlılığın istenen seviyede olmadığını göstermesi bakımından son derece anlamlıdır. Bu durum doğal olarak kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın refah düzeyini de olumsuz etkilemektedir. Buna rağmen, tarım ve hayvancılık gıda güvenliğimizin teminatı, istihdamın kaynağı ve sürdürülebilir büyümenin vazgeçilmez bir unsurudur" dedi.

Özellikle küresel ölçekte yaşanan iklim değişikliği, artan nüfus, su kaynaklarının azalması ve benzeri sınamalar tarım ve hayvancılığın stratejik önemi daha da artırdığını belirten Özvar, "Ülkemizin stratejik tarım-hayvancılık bölgelerinden biri de Kars ilimizdir. Geniş mera ve çayır varlığı, iklim koşulları ve sanayileşmemiş doğal yapısı sayesinde Kars, özellikle büyükbaş hayvancılık için son derece elverişli şartlara sahiptir. Kars, yaklaşık 615 bin büyükbaş hayvan varlığı ile bu alanda Türkiye'nin 4. ili konumundadır. Büyükbaş hayvan varlığının %50'lik kısmını ise sağmal sığırlar oluşturmaktadır. Benzer şekilde, hayvancılıkta önde gelen bölgemizin bir diğer güzide ili Ardahan da 320 binden fazla büyük baş hayvana ve bunun %50'sine tekabül eden yaklaşık 160 bin sağmal sığıra sahiptir. Bu iki kentimizden yetiştiricilerin bugün burada bulunması bu bakımdan son derece önemlidir. Sahip olduğumuz bu büyük potansiyele rağmen bölgemizde hayvancılıkta bazı sorunlar yaşandığını da belirtmek durumundayız. Öncelikli sorunlardan biri düşük verimliktir. Türkiye'de inek başına yıllık süt verimi ortalaması maalesef Avrupa Birliği ortalamasının yarısından azdır. Bu büyük fark, Kars ilimiz de dahil olmak üzere, geleneksel yetiştiricilik yapılan bölgelerde verimliliğin arttırılması gerektiğine işaret etmektedir" diye konuştu. - KARS

Kaynak: İHA

Erol Özvar, Ekonomi, Güncel, Eğitim, Yerel, Tarım, kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel YÖK Başkanı Kars'ta Tarım ve Hayvancılığı Değerlendirdi - Son Dakika

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