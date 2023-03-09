YÖK, YKS'de "12. sınıfın ikinci dönem müfredatından muafiyet kararı"nı ÖSYM'ye bildirdi - Son Dakika
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YÖK, YKS'de "12. sınıfın ikinci dönem müfredatından muafiyet kararı"nı ÖSYM'ye bildirdi

09.03.2023 13:28
YÖK, YKS'de "12. sınıfın ikinci dönem müfredatından muafiyet kararı"nı ÖSYM'ye bildirdi

Yükseköğretim Kurulu, üniversite adaylarının 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda 12. sınıfın ikinci dönem müfredatından muaf tutulmasına ilişkin kararını ÖSYM'ye iletti.

YÖK tarafından yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin sadece bölgedekileri değil, tüm Türkiye'deki ortaöğretim öğrencilerini etkilediğine işaret edildi.

"İMKAN VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ SAĞLAYACAK TEDBİRLER ALINDI"

Bu gerekçeyle YKS ile ilgili durum değerlendirmesi yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bilindiği üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca yükseköğretim kurumlarına giriş ve yerleştirme işlemleri, imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak tedbirleri de alarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılmaktadır.Kurulumuz kanunun kendisine verdiği yetkiyi kullanmak suretiyle ülkemizde yaşanan bu olağanüstü şartları da göz önünde bulundurarak, ortaöğretim kurumlarında devam etmekte olan 12. sınıf ikinci dönemi öğrenimine ilişkin müfredattan öğrencilerimizi muaf tutarak 2023 YKS'de soru sorulmamasına karar vermiştir. Alınan karar, ÖSYM'ye bildirilerek uygulamaya konulmuştur."
Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel YÖK, YKS'de '12. sınıfın ikinci dönem müfredatından muafiyet kararı'nı ÖSYM'ye bildirdi - Son Dakika

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