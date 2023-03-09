YÖK tarafından yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin sadece bölgedekileri değil, tüm Türkiye 'deki ortaöğretim öğrencilerini etkilediğine işaret edildi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › YÖK, YKS'de '12. sınıfın ikinci dönem müfredatından muafiyet kararı'nı ÖSYM'ye bildirdi - Son Dakika

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