YÖKAK Başkanından ETÜ'ye ziyaret - Son Dakika

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı ziyaret etti.

Erzurum Teknik Üniversitesi Kurucu Rektörü ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı ile Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın da yer aldığı görüşmede Yükseköğretimde kalitenin arttırılmasına yönelik olarak hayata geçirilen projeler ve ETÜ'nün kalite süreçlerine ilişkin yaptığı çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

YÖKAK Başkanı Muzaffer Elmas'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile geren Rektör Bülent Çakmak, göreve başladıkları günden itibaren kaliteyi artırmaya yönelik olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ve devam eden süreçte ETÜ'nün nitelikli akademik çalışmalarıyla daha iyi bir konumda olacağına inandıklarını belirtti.

Ziyaret, Rektör Bülent Çakmak'ın Prof. Dr. Muzaffer Elmas'a hediye takdim etmesi ve karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi. - ERZURUM