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Yola çıkan domuz sürülerini böyle görüntülendi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde elektrik arızası onarımından dönen VEDAŞ ekibi, yolda ilerleyen domuz sürüsünü cep telefonuyla kaydetti. Ekipler, gece gündüz demeden çalışarak vatandaşların mağdur olmaması için çaba gösterdiklerini belirtti.

27.12.2023 - 22:14,
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Yola çıkan domuz sürülerini böyle görüntülendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yola inen domuz sürüsü, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Şemdinli İşletme Şefi Erkan Çakırbeyli ve Arıza Onarım Bakım ekibi, Alan köyünde elektrik arızası onarımından dönerken, domuz sürüsü ile karşılaştı. Kendilerine aldırmadan yolda ilerleyen sürüyü dakikalarca takip ettiler. Yakın bir mesafe ile arkalarından giden ekipler o anları saniye saniye cep telefonlarıyla kayıt altına aldılar.

Gece gündüz kar-kış demeden vatandaşlar mağdur olmasın diye elektrik arızasını gidermek için çalıştıklarını belirten VEDAŞ Şemdinli İşletme Şefi Erkan Çakırbeyli, "Dağlar karlarla kaplı olmasından dolayı domuz süreleri aç oldukları için bu kadar yakın gelmişler. Elimizde geldikçe doğaya yiyecek bırakalım tüm yabani hayvanlar için" dedi.

Yola çıkan domuz sürülerini böyle görüntülendi
Kaynak: İHA
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