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Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 14 yaralı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün önünde seyreden kamyona arkadan çarpma sonucu yaşanan kazada bir kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Kusura köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 AEL 893 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü önünde seyreden 03 AGM 671 plakalı kamyona arkadan çarptı. Can pazarının kurulduğu kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ederken, yolcu otobüsünün Sinop'tan Antalya'ya gittiği belirtildi.

(AB-GC-ÖK-Y)