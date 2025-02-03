Yolda Can Pazarı: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yolda Can Pazarı: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

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Denizli Acıpayam'da otomobil çarpan 73 yaşındaki Hasan Koç, araçların üzerinden geçmesi sonucu öldü.

03.02.2025 17:20
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Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı: Üzerinden araçların geçtiği yaşlı adam hayatını kaybetti

DENİZLİ - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam, üzerinden araçların geçmesi sonucu feci şekilde can verdi.

Kaza, gece saatlerinde Denizli- Antalya karayolu Acıpayam ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Acıpayam ilçesinde ikamet eden 73 yaşındaki Hasan Koç, karayolundan karşıya geçmeye çalıştığı sırada bir otomobil çarptı.Plakası belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu yola savrulan yaşlı adam, onu fark etmeyen bazı araçların daha üzerinden geçmesi sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hayatını kaybeden Hasan Koç'un cansız bedeni Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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