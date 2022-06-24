'yoldaş' İsimli Köpeğiyle Türkiye'yi Gezip Her İlde Bir Fidan Diken Ömer Özer Sinop'ta - Son Dakika
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'yoldaş' İsimli Köpeğiyle Türkiye'yi Gezip Her İlde Bir Fidan Diken Ömer Özer Sinop'ta

24.06.2022 18:55

Geçen yıl yaşanan yangın felaketlerinin ardından doğa ve yeşil dikkat çekmek için yürüyerek Türkiye turuna çıkan Seyyah Ömer lakaplı Ömer Özer, Sinop’a geldi. Özer, gittiği her ilde olduğu gibi Sinop’ta da fidan dikti.

MUSTAFA USTA

Geçen yıl yaşanan yangın felaketlerinin ardından doğa ve yeşil dikkat çekmek için yürüyerek Türkiye turuna çıkan Seyyah Ömer lakaplı Ömer Özer, Sinop'a geldi. Ömer, gittiği her ilde olduğu gibi Sinop'ta da fidan dikti.

"81 il, 81 fidan; ormanlar için yürüyorum" sloganıyla 5 Eylül'de Manisa'dan yola çıkan Ömer Özer, 'Yoldaş' isimli köpeğinin doğum yapması nedeniyle yürüyüşüne bir süre ara verdi. Yürüyüşüne nisan ayında kaldığı yerden yeniden başlayan Özer, Sinop'a ulaştı. 'Seyyah Ömer' lakaplı Ömer Özer, Sinop'ta da bir fidanı toprakla buluşturdu.

"DOĞAYA ZARAR VERMEDEN DOĞADAN FAYDALANMAYI ÖĞRENMEMİZ GEREKİYOR"

Ömer Özer, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Manisa'dan '81 il, 81 fidan; ormanlar için yürüyorum' sloganıyla yürüyerek Türkiye turuna çıktım. Amacım toplumda orman yangınlarına, ormanlara, doğaya karşı bir duyarlılık bir farkındalık oluşturmak. Geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarından sonra eylül ayında başladığım bu yolculuk şu an Karadeniz'de hala devam ediyor. Rotamız Karadeniz'e doğru. Şu an Sinop'tayız. Sinop'ta, Sinop Belediyesi ile birlikte bir fidan diktik. Şimdi yeni rotamız Samsun olacak inşallah. Buradan gençlere sesleniyorum. Fidan dikmeye özen gösterin. Bizim nesil doğayı koruyamadı. Artık korumak yeni nesillere kaldı. Doğaya zarar vermeden doğadan faydalanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Umudum yeni nesillerde. Güncel olarak yangınların tekrar başladığını haber aldım. Bu beni çok üzdü. Yoldayım. Bu üzüntüyle modum düşse de yine de davama devam ediyorum. Umarım başarabilirim. Orman yangınlarını bilerek yakanları Allah kahretsin diyorum.

"KÖPEĞİM BİR LOKMA EKMEKLE PEŞİME TAKILDI"

Eylül ayında yola ilk çıktığım zamanlarda, Yoldaş isimli köpeğim, Edirne- Çanakkale sınırında bir lokma ekmekle peşime takıldı. Gider dedim. O gün bugündür benimle. Belki bin kilometre yol yapmışızdır. Sürekli benimle. Adını Yoldaş koydum. İsmini hak eden bir köpek. Sağ olsun beni hiç bırakmıyor ve birlikte güzel ikili olduk. Seyyah ve Yoldaş yollardayız. Maceramız bu şekilde devam ediyor."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel 'yoldaş' İsimli Köpeğiyle Türkiye'yi Gezip Her İlde Bir Fidan Diken Ömer Özer Sinop'ta - Son Dakika

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