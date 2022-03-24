Yolu kapatılan besici kadın açlık grevine başladı - Son Dakika
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Yolu kapatılan besici kadın açlık grevine başladı

24.03.2022 09:58
Yolu kapatılan besici kadın açlık grevine başladı

Adana'da yanan ormanlık alana zeytin diken komşularını şikayet ettiği için yolu kapatılan ve 155 koyun, 60 kuzusu ile 250 tavuğuna yem getiremez duruma gelen besici kadın, gözyaşları içinde açlık grevine başladı.

Adana'da yanan ormanlık alana zeytin diken komşularını şikayet ettiği için yolu kapatılan ve 155 koyun, 60 kuzusu ile 250 tavuğuna yem getiremez duruma gelen besici kadın, gözyaşları içinde açlık grevine başladı.

Aladağ ilçesine bağlı Topallı Mahallesi'nde yaşayan Fadime Köden (47), 3 yıl önce devletin kadınlara tanıdığı imkandan faydalanarak 50 bin TL'si hibe olmak üzere 330 bin TL bankadan kredi çekerek besicilik yapmaya karar verdi. Köden, bankadan parayı çekip Topallı Mahallesi'nin Bucak mevkiinde çiftlik kurdu. Çiftliğinde 155 koyun, 65 kuzu ve 250 yumurta tavuğu beslemeye başlayan Köden, kocası Cumali (47) ve oğlu Kaan Köden (23) ile birlikte besicilik yaparken geçen yıl ormanlık alanda yangın çıktı. Bu yıl da komşuları yanan ormanlık alana zeytin dikmeye başladı. Bunu gören Köden, yanan yerlere tekrar çam ağacı dikilmesi gerektiğini düşünerek Adana Orman Bölge Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Çiftliğin tek giriş çıkış noktası kapatıldı

Köden'in kendilerini şikayet ettiğini öğrenen komşuları, çiftliğin tek giriş çıkış yolunu traktörle sürüp önüne de kütük koyarak kapattı. Köden, yolu kapatıldığı için bir haftadır çiftliğine giremez oldu. Köden'in çiftliği yarımada şeklinde arkası göl, kenarları da uçurum olduğundan tek giriş çıkış noktası da kapanınca hayvanlarına yem bile getiremez oldu. Bu nedenle Köden'in 4 kuzusu da telef oldu.

"Hayvanlarım açlıktan ölüyor ben de açlık grevine giriyorum"

Hayvanlarının artık yemi kalmadığını anlatan Köden, "Nereye başvuru yaptıysam bir türlü yolumuzu açmadılar. Artık hayvanlarımın yemi bitmek üzere. Onlar açlıktan kırılacak. Ben buna bir çare bulamadım. Bu nedenle ben de açlık grevine giriyorum. Yolum açılana, hayvanlarıma yem gelene kadar aç kalacağım" diyerek gözyaşların boğuldu. Köden, hayvanlarının son yemlerini de gözyaşları içinde verdi. - ADANA

Yolu kapatılan besici kadın açlık grevine başladı
Yolu kapatılan besici kadın açlık grevine başladı
Yolu kapatılan besici kadın açlık grevine başladı
Yolu kapatılan besici kadın açlık grevine başladı
Yolu kapatılan besici kadın açlık grevine başladı

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Kaynak: İHA

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