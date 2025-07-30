Yomra'da Yeni Nesil Kavşak Projesi - Son Dakika
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Yomra'da Yeni Nesil Kavşak Projesi

Yomra\'da Yeni Nesil Kavşak Projesi
30.07.2025 14:21
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Trabzon Yomra'da trafik sorununu çözmek için yeni nesil hemzemin kavşak inşa edilecek.

Trabzon'da özellikle yaz aylarında büyük yoğunluk yaşanan ve özellikle akşam saatlerinde içinden çıkılmaz bir hal alan Karadeniz Sahil Yolu Yomra ilçe geçişindeki trafik sorunu yeni nesil hemzemin kavşak ile çözülecek.

Yapılacak çalışma ile ilgili bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte yoğunlaşan trafik akışını rahatlatmak üzere Yomra Giriş Kavşağı'nda yeni nesil kavşak uygulaması için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, yerli ve yabancı turistlerin artan ilgisiyle birlikte Trabzon'da trafik hacminin her geçen gün yükseldiğini ifade ederek "Bu yoğunluk Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Yomra giriş kavşağında da kendini gösteriyor. Yomra giriş kavşağında yıllık ortalama günlük trafik değeri 72 bine ulaştı. Yaptığımız kapasite analizleri ve projeksiyon değerlendirmeleri, mevcut hemzemin kavşağın artık yeterli olmadığını açıkça ortaya koydu. Bu nedenle hemzemin düzenlemelerle kavşak geometrisini yeniden tasarladık. Yeni model sayesinde geçiş süresini yarıya indirmeyi, böylece trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni sistemin teknik detaylarına da değinen Bakan Uraloğlu, "Yeni nesil kavşak projesi ile birlikte hem araç depolanma alanlarını 5 kat arttıracağız hem de mevcut sinyalizasyon ile 4 fazlı olan kavşak sistemini 2 fazlı hale getireceğiz. Böylece geçiş süresi azalırken trafik yoğunluğunun da önüne geçeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kavşağın klasik projelere göre daha düşük maliyetle tasarlandığını da vurgulayan Uraloğlu, "Yeni nesil kavşak projesiyle; hızlı yapım, düşük maliyet ve trafik ihtiyaçlarına cevap veren bir model geliştirdik. Bu sayede çok daha kısa sürede işlevsel ve sürdürülebilir bir kavşak yapımı mümkün hale geldi" değerlendirmesinde bulundu.

Projenin takvimine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, "Yomra Yeni Nesil Hemzemin Kavşak Projesi'nin yapım çalışmalarına 28 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla başladık. bir ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak Ağustos ayı sonunda hizmete almayı hedefliyoruz" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yomra'da Yeni Nesil Kavşak Projesi - Son Dakika

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