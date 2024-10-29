Yoon ve Zelenskiy'den Kuzey Kore-Rusya İşbirliğine Kınama

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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin "Kuzey Kore ile Rusya arasındaki silah transferi ve asker konuşlandırmayı içeren yasadışı askeri iş birliğini şiddetle kınadığı" bildirildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Kuzey Kore ile Rusya arasındaki işbirliğini ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşme sonrasında Güney Kore Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Liderler, Kuzey Kore ve Rusya arasındaki silah transferi ve asker konuşlandırmayı da içeren yasadışı askeri iş birliğini şiddetle kınadı ve ortak bir yanıt için stratejik istişareleri sürdürme konusunda mutabık kaldı" ifadeleri kullanıldı. Görüşmede Kuzey Kore'nin Rusya'ya özel kuvvetler konuşlandırarak benzeri görülmemiş ve tehlikeli adımlar attığını ifade eden Yoon'un, Güney Kore'nin Pyongyang ve Moskova arasındaki derinleşen askeri bağları görmezden gelmeyeceğini söylediği aktarıldı.

Zelenskiy ise görüşme ile ilgili sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu. Güney Kore'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği tutarlı destek ve halihazırda sağlanan ve taahhüt edilen mali ve insani yardımlar için Yoon'a teşekkür ettiğini kaydeden Zelenskiy, "Kuzey Kore'nin askeri güçlerinin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgaline katılımını görüştük. Sonuç açık, bu savaş giderek uluslararası hale geliyor ve iki ülkeyi aşıyor" ifadelerini kullandı.

"Heyetler arası temaslar başlayacak"

Çatışma bölgesinin yakınındaki Rus eğitim alanlarına 3 bin Kuzey Kore askerinin konuşlandırılmasıyla ilgili son verileri Yoon ile paylaştığını belirten Zelenskiy, "Bu birliklerin sayısının yaklaşık 12 bine çıkmasının beklendiğini belirttim" dedi. İstihbarat ve uzmanlık alışverişini güçlendirme ve çoklu işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna ve Güney Kore bu mutabakatın bir parçası olarak, eylemlerini koordine etmek için yakında heyetler arası temaslarda bulunacak" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Güney Kore'yi Ukrayna'ya desteği amaçlayan ikili güvenlik garantilerine ilişkin G7 Vilnius Deklarasyonu'na katılmaya davet ettiğini de belirtti.

"Kuzey Kore 10 bin asker gönderdi"

ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh da düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kuzey Kore'nin Rusya'ya gönderdiği askerlerin ülkenin batısına vardığına ilişkin raporlar aldıklarını kaydeden Singh, ABD'nin bu durumdan "oldukça endişe duyduğunu" vurguladı. "Kuzey Kore'nin, Rusya'nın doğusuna eğitim görmek üzere toplam 10 bin civarında asker gönderdiğine ve bu askerlerin önümüzdeki birkaç hafta içinde Ukrayna yakınlarındaki Rus güçlerine katılacağına inanıyoruz" diyen Singh, söz konusu güçlerin mevcut konumuna ilişkin ise "Kursk'a doğru ilerliyor olmaları muhtemel. Ama henüz daha fazla ayrıntıya sahip değilim" ifadelerini kullandı. - SEUL