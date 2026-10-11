Yorgancı Doğanay: Bizden sonra bu mesleği sürdürecek kimse kalmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yorgancı Doğanay: Bizden sonra bu mesleği sürdürecek kimse kalmayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yorgancı Doğanay: Bizden sonra bu mesleği sürdürecek kimse kalmayacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de 54 yıldır yorgancılık yapan 67 yaşındaki Mehmet Doğanay, 10 metrekarelik dükkanında 4 çocuğunu büyütüp evlendirdi. Gençlerin mesleği beğenmediğini söyleyen Doğanay, el emeği yorgancılığa ilginin azaldığını ve mesleği sürdürecek kimsenin kalmayacağını belirtti.

Osmaniye'de 13 yaşında başladığı yorgancılık mesleğini 54 yıldır sürdüren 67 yaşındaki Mehmet Doğanay, 10 metrekarelik dükkanında 4 çocuğunu büyütüp evlendirdi. Mesleğini yaşatmaya çalışan Doğanay, gençlerin bu mesleği beğenmediğini söyledi.

Osmaniye'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde henüz 13 yaşındayken eline aldığı iğne, iplik ve pamukla yorgancılık mesleğine adım atan Mehmet Doğanay, tam 54 yıldır aynı mesleğe emek veriyor. 10 metrekarelik küçük dükkanında ilmek ilmek yorgan diken Doğanay, yıllarca döktüğü alın teriyle 4 çocuğunu büyütüp evlendirdi. Ömrünün büyük bölümünü geçirdiği dükkanında bugün de ekmeğini kazanmaya devam eden Doğanay, bir yandan mesleğini sürdürürken diğer yandan yıllarını verdiği yorgancılığın unutulmasından endişe ediyor. Teknolojinin gelişmesi ve hazır üretim ürünlerin yaygınlaşmasıyla el emeği yorgancılığa ilginin azaldığını belirten Doğanay, mesleğin geleceğinden endişe duyuyor. Gençlerin bu mesleği beğenmediğini ifade eden Doğanay, kendilerinden sonra yorgancılık mesleğini sürdürecek kimsenin kalmayacağını söyledi.

Mesleğine olan sevgisini dile getiren Doğanay, "Ben ekmeğimi bu meslekten kazandım. 4 çocuk büyüttüm, hepsinin yuvasını kurdum. Hala bu işten ekmek yiyorum. Mesleğime kötü diyemem. Ancak şimdiki gençler bu mesleği beğenmiyor. Bizden sonra bu işi yapacak kimse kalmayacak" dedi.

"Ben ekmeğimi bu meslekten kazandım. 4 çocuk büyüttüm" diyen Mehmet Doğanay, "Ben bu mesleğe başladığımda 13 yaşındaydım, şimdi 67 yaşındayım. Bu meslek kötü bir meslek değil. Ben ekmeğimi bu işten kazandım, 4 çocuk büyüttüm. Hepsi bu meslek sayesinde yedi, içti. Dördünü de evlendirdim, yuvalarını kurdum. Ben kalkıp da mesleğime kötü diyemem. Hala bu işten ekmek yiyorum ve çalışmaya devam ediyorum. Bizden sonra bu mesleği sürdürecek kimse kalmayacak. Artık yapan yok. Parayla 'Gel, şu işi yap' deseniz bile yapmazlar. Çünkü şimdiki gençler bu mesleği beğenmiyor. Eskiden bu işi yapan çoktu ama şimdi kalmadı. Meslek bitmek üzere, el emeğinin yerini hiçbir şey tutmaz. Hazır yapılanla elle yapılan bir olmaz. Ben yıllardır bu işi yapıyorum ama kendi evimde bile sadece iki tane kirkit dokuması var. Yaptıklarımı hep götürüp sattım. Kendim pek kullanmıyorum. Bence en güzeli pamuktur. Çünkü diğerleri insanı terletir. Pamuğun rahatlığını hiçbir şey tutmaz" dedi.

Kaynak: İHA
Mehmet DoğanayOsmaniyeGüncelYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adıyaman’da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa’da bulundu Adıyaman'da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa'da bulundu
Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
Türkiye’nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı Türkiye'nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı
Tokat’ta neler oluyor 1400 kişi hastanelere akın etti Tokat'ta neler oluyor? 1400 kişi hastanelere akın etti
Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor! Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi
Aldatılan kocadan ters köşe Karısına hayatının şokunu yaşattı Aldatılan kocadan ters köşe! Karısına hayatının şokunu yaşattı
14:08
Bankalar kesenin ağzını açtı Emekliye 35 bin TL
Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliye 35 bin TL
12:54
Manisa’da katliam gibi kaza Olay yerinden ilk görüntüler
Manisa'da katliam gibi kaza! Olay yerinden ilk görüntüler
12:28
Manisa’da katliam gibi kaza Tur otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı
Manisa’da katliam gibi kaza! Tur otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı
12:15
Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
11:58
Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi
Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti! İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi
11:23
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 14:21:42. #7.12#
SON DAKİKA: Yorgancı Doğanay: Bizden sonra bu mesleği sürdürecek kimse kalmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei