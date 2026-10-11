Yorgancı Doğanay: Bizden sonra bu mesleği sürdürecek kimse kalmayacak

Osmaniye'de 13 yaşında başladığı yorgancılık mesleğini 54 yıldır sürdüren 67 yaşındaki Mehmet Doğanay, 10 metrekarelik dükkanında 4 çocuğunu büyütüp evlendirdi. Mesleğini yaşatmaya çalışan Doğanay, gençlerin bu mesleği beğenmediğini söyledi.

Osmaniye'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde henüz 13 yaşındayken eline aldığı iğne, iplik ve pamukla yorgancılık mesleğine adım atan Mehmet Doğanay, tam 54 yıldır aynı mesleğe emek veriyor. 10 metrekarelik küçük dükkanında ilmek ilmek yorgan diken Doğanay, yıllarca döktüğü alın teriyle 4 çocuğunu büyütüp evlendirdi. Ömrünün büyük bölümünü geçirdiği dükkanında bugün de ekmeğini kazanmaya devam eden Doğanay, bir yandan mesleğini sürdürürken diğer yandan yıllarını verdiği yorgancılığın unutulmasından endişe ediyor. Teknolojinin gelişmesi ve hazır üretim ürünlerin yaygınlaşmasıyla el emeği yorgancılığa ilginin azaldığını belirten Doğanay, mesleğin geleceğinden endişe duyuyor. Gençlerin bu mesleği beğenmediğini ifade eden Doğanay, kendilerinden sonra yorgancılık mesleğini sürdürecek kimsenin kalmayacağını söyledi.

Mesleğine olan sevgisini dile getiren Doğanay, "Ben ekmeğimi bu meslekten kazandım. 4 çocuk büyüttüm, hepsinin yuvasını kurdum. Hala bu işten ekmek yiyorum. Mesleğime kötü diyemem. Ancak şimdiki gençler bu mesleği beğenmiyor. Bizden sonra bu işi yapacak kimse kalmayacak" dedi.

"Ben ekmeğimi bu meslekten kazandım. 4 çocuk büyüttüm" diyen Mehmet Doğanay, "Ben bu mesleğe başladığımda 13 yaşındaydım, şimdi 67 yaşındayım. Bu meslek kötü bir meslek değil. Ben ekmeğimi bu işten kazandım, 4 çocuk büyüttüm. Hepsi bu meslek sayesinde yedi, içti. Dördünü de evlendirdim, yuvalarını kurdum. Ben kalkıp da mesleğime kötü diyemem. Hala bu işten ekmek yiyorum ve çalışmaya devam ediyorum. Bizden sonra bu mesleği sürdürecek kimse kalmayacak. Artık yapan yok. Parayla 'Gel, şu işi yap' deseniz bile yapmazlar. Çünkü şimdiki gençler bu mesleği beğenmiyor. Eskiden bu işi yapan çoktu ama şimdi kalmadı. Meslek bitmek üzere, el emeğinin yerini hiçbir şey tutmaz. Hazır yapılanla elle yapılan bir olmaz. Ben yıllardır bu işi yapıyorum ama kendi evimde bile sadece iki tane kirkit dokuması var. Yaptıklarımı hep götürüp sattım. Kendim pek kullanmıyorum. Bence en güzeli pamuktur. Çünkü diğerleri insanı terletir. Pamuğun rahatlığını hiçbir şey tutmaz" dedi.