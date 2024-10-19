Yorgancılığın Son Temsilcisi: Kadir Cellat - Son Dakika
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Yorgancılığın Son Temsilcisi: Kadir Cellat

Yorgancılığın Son Temsilcisi: Kadir Cellat

Gaziantep'te 36 yıllık yorgan ustası Kadir Cellat, mesleğini sürdürmenin zorluklarını anlatıyor.

19.10.2024 09:57
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Gaziantep'te yorgancılık yapan Kadir Cellat, 8 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini 36 yıldır sürdürüyor.

Gaziantep'te yaşayan 47 yaşındaki yorgan ustası Kadir Cellat, 8 yaşında iken çırak olarak başladığı mesleğini halen severek yapmaya devam ederek elinden iğne ipliği bırakmıyor. Küçükken ailesiyle Kilis'te yaşadığı dönemde hem okula giden hem de mesleği öğrenerek yorgan ustası olan Kadir Cellat, çıraklıktan başladığı mesleğini 26 yıl önce yerleştiği Gaziantep'te de devam ettiriyor.

Çıraklıktan başladığı mesleğinde 36 yılı geride bıraktı

Yün yorgana olan talebin azalmasına ve meslekte eleman yetişmemesine rağmen mesleğini severek sürdüren Cellat, çıraklıktan başladığı mesleğinde 36 yılı geride bıraktı. El emeği ürünlerini müşterilerine ulaştırmaya devam eden ve yıllardır iğne-ipliği elinden bırakmayan Cellat, ömrü yettiği müddetçe unutulmaya yüz tutan mesleğini icra etmeye yün yorgan, yastık ve yatak devam edeceğini ifade etti.

"Mesleğimiz son dönemlerini yaşıyor"

Yorgancılık mesleğine başlama serüvenini anlatan Cellat, "Ben 8 yaşından beri bu mesleği yapıyorum. Çırakken yarım gün okula gidiyorduk, yarım günde ustamızın yanına gelip mesleği öğreniyorduk. Büyüdükten sonra da mesleğe devam ettik. 1988 yılından beri bu mesleği yapıyorum. Mesleğimiz şu anda da son dönemlerini yaşıyor. Hazır yorganlar çıktıktan sonra mesleğimiz biraz sekteye uğradı. Şu anda da işlerimiz pek yoğun değil. Genelde çeyiz üzerine çalışıyoruz. Gelin ve ev yorganı ya da müşterinin talebine göre yorgan yapıyoruz. Evde hanımlar şu anda yorgan yapımıyla uğraşmıyor, biz yapıyoruz" dedi.

"Gaziantep'te en fazla 5-6 tane yorgancı dükkanı var"

Unutulmaya yüz tutan el işlemesi yorgancılığı yaşatmaya çalışan ustaların sayısının her geçen yıl daha da azaldığına dikkat çeken Cellat, 40 yıl önce sayıları 50'ye varan yorgan ustalarının sayısının şu an bir elin 5 parmağını geçmediğini belirtti. Cellat, "Eski dönemde yorgancılık çok iyiydi. Sonradan bazı esnaflarımız kaliteyi düşürünce yorgancılık bitti, hazır yorgan çıktı. Hazır yorgan çıkınca yorgancılığı bitirdiler. Kilis ve Gaziantep'te eskiden yorgancı ustası çoktu. Fakat şu anda parmakla sayılacak kadar az usta kaldı. Şu anda kaç tane dükkan var, bilmiyorum. Fakat eskiden çok dükkan vardı. Gaziantep'te en fazla 5-6 tane yorgancı dükkanı var. Genelde de sipariş üzerine çalışıyoruz. Müşterinin isteğine ve verdiği siparişe göre çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hazır yorgana talep çoğaldı"

Mesleğin son temsilcilerinden olduğunu belirten Kadir Cellat, "Eleman yetişmiyor. Bu mesleğe talep de hiç kalmadı. Çok çalışıyoruz ama kazancımız az. Asgari ücretle çalışanlar bizden iyi durumda. Hiç yoksa belli bir saati var. Resmi tatilleri var. Bizde bunlar yok. Çünkü biz sürekli çalışıyoruz. Sürekli çalıştığımız halde kazancımız asgari ücretle çalışanların kazancı kadar değil. Hazır yorgana talep daha çok oldu. Bu mesleği bitiriyorlar" diye konuştu.

Mesleğini ayakta tutabilmek, incelik ve büyük emek isteyen el işlemesi yün yorganlarının geçmişten bugünlere taşımak için çalıştığını belirten Kadir Cellat, fabrika üretimi nedeniyle azalan talebe rağmen mesleğine devam ettiğini de sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, gaziantep, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yorgancılığın Son Temsilcisi: Kadir Cellat - Son Dakika

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