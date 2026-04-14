Yörükçüoğlu'ndan İdam Çağrısı

BBP Genel Başkan Yardımcıları Türker Yörükçüoğlu ve Emin Serin ile MKYK Üyesi Uğur Karaca partilerinin Uşak'taki teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Genel Başkan Yardımcısı Yörükçüoğlu, burada yaptığı konuşmada, Uşak'ın ne yazık ki Türkiye'de uyuşturucunun pençesine düşmüş ilk 10 vilayetten olduğunu söyledi.

Üretken ve çalışkan insanların memleketinde böyle şeyleri görmenin vicdanları yaraladığını ifade eden Yörükçüoğlu, şöyle konuştu:

"Uyuşturucu baronları, uluslararası uyuşturucu kartelleri milletimizin başına musallat olmuş durumda. Bunları durdurmanın yolu belli, satıcısı da belli, torbacısı da belli, taşıyıcısı da belli. Bunların her biri alınmalı. Türk milletini zehirleyenler, bunların baronları kesinlikle idam edilmeli. BBP olarak biz diyoruz ki Türkiye'de ivedilikle idam cezası gelmeli. Pedofililer, katiller, kadın cinayetçileri, tecavüzcüler, uyuşturucu satıcıları bu toplumdaki hastalıklı tipler. Toplumu bir organizma olarak görürsek, bu toplumdaki mikropları, bunları ıslah edecek hiçbir şey yok, yağlı urgandan başka. İdam cezası behemehal yasalaşmalıdır."

"Zincir esnafların değil, Türk esnafının yanındayız"

Yörükçüoğlu, partisinin uyuşturucuyla mücadelede ne kadar kararlıysa cari açıkla ve Türkiye'nin üretememe problemiyle de aynı şekilde mücadelede kararlı olduklarını söyledi. Bunu "üretim seferberliğiyle yapacaklarını" kaydeden Yörükçüoğlu, sanayicinin yanında olduklarını belirtti.

Yörükçüoğlu, şöyle devam etti:

"Uşak sanayicisinin yanında da tarafız. Uşak tekstilcisi zorda, Uşak dericisi zorda ve buralarda istihdam olunan işçimiz zorda. Zincir esnafların değil, Türk esnafının yanındayız. Uluslararası internet satış portallarının yanında değil, Türk esnafının, Türk üreticisinin, Türk tüccarının yanındayız. Para Türk milletinin elinde toplanacak, gıdayı Türk milleti üretecek ve Türk sanayicisi dünya çapında küresel oyuncu olacak şekilde büyüyecek. Genel başkanımız her vesileyle söylüyor, yılda 60-65 milyar dolar Çin'den mal alıyoruz, 5 milyar dolarlık bile mal satamıyoruz. Çin'de net açığımız 55-60 milyar dolar. Bu da milletimize zarar veriyor."

"Gençlerimize evli yaşamı tavsiye ediyoruz"

Uşak'ta tekstil sanayicimiz zorda. Uşak'ta 3. bölge teşvikleri çerçevesinde faaliyet göstermeye çalışıyor. Uşak'ın derhal 4. bölge olması gerektiği hususunda her mecrada kanaatimizi dile getiriyoruz. Uşak yaşlı nüfusa sahip bir il oldu ne yazık ki. Burada da kadın başına çocuk sayısı 1,3'lerde. Bu dehşet bir tablo. Nüfusumuzu, biyolojik varlığımızı kaybediyoruz. Büyük Birlik Partisi olarak her vilayetimizde buna dair farkındalık üretiyor ve gençlerimize evli yaşamı tavsiye ediyoruz. Çocuklu, daha insancıl, sevgiye dayalı şefkat yuvaları haline getirmemiz gerektiğini söylüyoruz. 2025 yılında Türkiye'de evli yaşam kampanyamızı başlatmıştık, o kampanyamız çerçevesinde 81 vilayetimizde çalışmalarımız devam ediyor."