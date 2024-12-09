Yörükler Karesi Beyi'ne Sahip Çıktı - Son Dakika
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Yörükler Karesi Beyi'ne Sahip Çıktı

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Yörük Türkmen Federasyonu, Kuruluş Osman dizisindeki Karesi Beyi ifadesini protesto etti.

09.12.2024 18:07
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Balıkesirli Yörükler, Karesi Beyi'ne sahip çıktı

BALIKESİR - Balıkesir Yörük Türkmen Federasyonu, Karesi Beyi'ne sahip çıkmak amacıyla bir basın açıklaması düzenledi. Açıklama, Karesi Türbesi önünde Balıkesir Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Sinan Ergüven tarafından yapıldı. Ergüven, son dönemde Kuruluş Osman dizisinde Karesi Beyi'nin hain olarak gösterilmesini şiddetle kınadığını belirtti.

Ergüven, yaptığı açıklamada, "Karesi Beyliği, Osmanlı'ya savaşsız katılmış ve Osmanlı ordusunun ve donanmasının belkemiği olmuştur. Osmanlı'nın bir cihan devleti olmasında en büyük katkıyı vermiştir. Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlılardan ayrılmayan yegane Türkmen beyliği Karesi Beyliği'dir. Bu birlik ruhu, ikinci kuruluş ve kurtuluş savaşımızda da kendini göstermiştir. Cumhuriyete giden yolda bu bölgenin insanı ve dolayısıyla Karesi Bey'in torunları en büyük desteği vermiş ve Kuvayı Milliye hareketini başlatmıştır" ifadelerini kullandı.

Sinan Ergüven, Kuruluş Osman dizisinde Karesi Beyi'nin reyting uğruna kurban edilemeyeceğini belirterek, "700 yıl dünyaya hükmeden Osmanlı ocağının Karesi Beyi basiret sahibidir, erdemlidir. Karesi Beyliği'nin torunlarının yürüyüşü yazlık, kışlık değildir, ömürlüktür" dedi.

Ergüven, ayrıca senaristlere çağrıda bulunarak, tarihi yanlış algılardan arındırılması gerektiğini söyledi. "Severek izlediğimiz tarihi aksiyon ve kurgu türünde izleyici ile buluşan Kuruluş Osman dizisinin son bölümlerinde, Balıkesir'in simge isimlerinden biri olan Karesi Beyi Kara İsa'nın Bizans ile iş birliği yapan bir hain olarak gösterilmesini şiddetle kınıyoruz" dedi.

Basın açıklamasına AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, sivil toplum kuruluşları, Balıkesir ilçelerinden gelen yörük derneklerinin temsilcileri de katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yörükler Karesi Beyi'ne Sahip Çıktı - Son Dakika

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