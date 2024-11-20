Yozgat'ın Sorgun Yağlısı Kahvaltı Sofralarının Vazgeçilmezi - Son Dakika
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Yerel

Yozgat'ın Sorgun Yağlısı Kahvaltı Sofralarının Vazgeçilmezi

Yozgat'ın Sorgun ilçesine özgü 'Sorgun yağlısı', benzersiz tadı ve zahmetli yapım süreci ile kahvaltı sofralarında önemli bir yer ediniyor. Geçtiğimiz yıllarda Türk Patent Kurumu'nda tescil ettirilen bu lezzet, hem yerel halk hem de çevre illerden gelen misafirler tarafından büyük ilgi görüyor.

20.11.2024 17:50
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Yozgat'ın 'Sorgun yağlısı' kahvaltı sofralarını süslüyor

YOZGAT - Yozgat'ta kendine özgü bir lezzet olan 'Sorgun yağlısı' sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olarak sofralarda yerini alıyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine özgü, adı kadar tadıyla da dikkat çeken Sorgun yağlısı, yöre halkının kahvaltı sofralarında vazgeçilmez lezzet olarak baş köşede yer alıyor. Katmer benzeri yapısıyla bilinen bu lezzet, sade malzemelerle hazırlanmasına rağmen damak tadında eşsiz bir tat sunuyor. Yapımı oldukça zahmetli olan Sorgun yağlısı, un, su, tuz ve maya ile yoğrulan hamurun dinlendirilmesiyle başlıyor. İncecik açılan hamur, bol tereyağı veya sıvı yağ ile yağlanarak rulo haline getiriliyor ve ardından spiral şekilde sarılarak tepsiye yerleştiriliyor. Odun ateşinde pişirilerek nar gibi kızaran Sorgun yağlısı, dışı çıtır, içi yumuşacık yapısıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. 35 yıldır fırıncılık yapan Ertuğrul Orhan, yağlının unutulmayan bir lezzet olduğunu vurgulayarak, "Gece 03.00 gibi Sorgun yağlısının yapımına başlarız. Sabah 06.00 gibi çıkmaya başlar. Saat 11.00'e kadar temin edilir. Margarin yağı ile yedi kat yağlanarak hamur açtığımız için 'yağlı' olarak adlandırılır. Sorgunumuza has bir lezzettir. Sorgun ustaları özelliğini bilir ve ona göre yapar. Hamurunda tuz, maya, un, margarin vardır. Üzerine de yumurta sürülür. Lezzetli olduğu için çok tercih edilir" şeklinde konuştu.

"Patentimizi aldık"

Sorgun Yağlısının dünya tanıtımına açıldığını belirten Orhan, "Sorgun Belediyesi sayesinde 2021 yılında Türk Patent Kurumu'nda tescil ettirilen 'Sorgun yağlısı' artık dünya tanıtımına açıldı. Patentimizi aldık. Farklı şehirlerden gelip Sorgun'da yağlının tadına bakabilirler" dedi.

"Kargo yoluyla onlarca yağlı gönderiliyor"

Sorgun yağlısına bir tek bölge halkının değil civar şehirlerinde yoğun ilgi gösterdiğini belirten Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, "Bu lezzet sıkça kullanılan hatta şehir dışında Ankara'da İstanbul'da oturan veya başka şehirlerde oturan hemşerilerimizin buradan sıkça isterler. Bizde bunun 2021 yılında coğrafi işaretini ve patentini alarak Sorgun yağlısını tescillemiş olduk. Şu anda fırınlarımızda Sorgun yağlısı kahvaltıların vazgeçilmezi olarak tüketiliyor. Şehir dışındaki hemşerilerimize her gün kargo yoluyla onlarca yağlı gönderiliyor. Sorgun yağlısının özelliği turistik açıdan şu an henüz tam manasıyla bilinmiyor. Zaman içerisinde öğrenilecektir diye tahmin ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ın Sorgun Yağlısı Kahvaltı Sofralarının Vazgeçilmezi - Son Dakika

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