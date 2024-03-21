SEYFİ ÇELİKKAYA
Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Haftası kapsamında il genelinde vatandaşlara toplam 30 bin çam fidanını ücretsiz dağıttı.
Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından, Orman Haftası kapsamında merkez, Çayıralan ve Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 14 ilçe merkezinde toplam 30 bin fidenin dağıtımı yapıldı. Vatandaşlar aldıkları fidanları, mezarlıklara, okul ve evlerinin bahçelerine dikeceklerini söyledi.
Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Bugün 21 Mart Nevruz bayramı. İnşallah bereketle, bollukla gelen ve geçen bir yıl olsun. Biz de bu vesileyle Orman Genel Müdürlüğümüzün orman teşkilatımızın organizasyonunda bugün ilimiz genelinde 30 bin filanı vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Baharın bereketine katkımız olsun diye" dedi. Özkan, daha sonra stanttan ilk fide dağıtımını yaptı.
Son Dakika › Yerel › Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Haftası'nda 30 Bin Çam Fidanı Dağıttı - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?