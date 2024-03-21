Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Haftası\'nda 30 Bin Çam Fidanı Dağıttı

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Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Haftası kapsamında il genelinde vatandaşlara toplam 30 bin çam fidanını ücretsiz dağıttı.

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından, Orman Haftası kapsamında merkez, Çayıralan ve Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 14 ilçe merkezinde toplam 30 bin fidenin dağıtımı yapıldı. Vatandaşlar aldıkları fidanları, mezarlıklara, okul ve evlerinin bahçelerine dikeceklerini söyledi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Bugün 21 Mart Nevruz bayramı. İnşallah bereketle, bollukla gelen ve geçen bir yıl olsun. Biz de bu vesileyle Orman Genel Müdürlüğümüzün orman teşkilatımızın organizasyonunda bugün ilimiz genelinde 30 bin filanı vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Baharın bereketine katkımız olsun diye" dedi. Özkan, daha sonra stanttan ilk fide dağıtımını yaptı.