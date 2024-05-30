Yozgat Polis Eşleri Derneği Kermes Düzenledi

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta Polis Eşleri Derneği, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım amacıyla kermes düzenledi. Yozgat Cumhuriyet Alanı'ndaki kermese vatandaşlar ilgi gösterdi, alışveriş yaparak derneğin çalışmasına destek oldu.

Polis Eşleri Derneği Yozgat Şubesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da elde edilecek gelirlerle teşkilat mensuplarının eğitim gören çocuklarına burs vermek, ihtiyaç sahibi aileler, özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kermes düzenlendi. Kermeste polis ve polis eşleri tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu. Kermes ilk olarak Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde polis adayı öğrencilere yönelik gerçekleştirildi. Daha sonra Yozgat Cumhuriyet Alanı'nda açılan stantlarda ürünler yardım amaçlı satışa sunuldu. Vatandaşlar, destek amaçlı kermesteki ürünlerden alışveriş yaptı.

"Topladığımız tüm gelirimizi eşkilatımızın çocuklarına burs olarak veriyoruz"

Polis Eşleri Derneği Yozgat Şube Başkanı Sevda Tecimer, kermeste elde edilen gelirlerle ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Polis Eşleri Derneği Yozgat Şubesi olarak kermesimize bugün başladık. Öğleden sonraya kadar Yozgat Polis Okulu'nda devam ettik. Orada 300 kişilik bir öğrenci grubumuz var, önce onlara hizmet verdik. Diğer kalan ürünlerimizle de meydandayız bugün. Kermesimizden gelen, topladığımız tüm gelirimiz bütün teşkilatımızın çocuklarına burs olarak veriyoruz. Ayrıyeten diğer temel ihtiyaçları, kırtasiye yardımı artı bütün buradaki yine okullarımıza, engelli çocuklarımıza ya da ihtiyacı olan ailelere bu şekilde destek olmaya çalışıyoruz. Ayrıcalıklı öğrencilere ve teşkilatımızda durumu olmayan ekstra bursa ihtiyacı olan çocuklarımıza gidiyor. Geçen altı ay önceki kermesimizde 40 tane öğrencimize burs yardımı yaptık. Ayrıyeten birçok okulda köy okullarında engelli ve özel gereksinimli çocuklarımıza, ihtiyacı olan ailelerimize katkıda bulunduk. Bugünkü kermesimizde de yine hedefimiz 40 öğrenciye burs vermek. Önceki kermesimizde 65 bin liraya yakın bir para toplamıştık. Artı teşkilat içerisinde de gelir sağlayan, bağışta bulunan bir teşkilatız, yine ortalama 70- 80 bin lira kadar gelir bekliyoruz."