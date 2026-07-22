Yozgat'ta Atıl Kalan Spor Vadisi İkinci Etapta Çalışmalara Başlandı - Son Dakika
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Yozgat'ta Atıl Kalan Spor Vadisi İkinci Etapta Çalışmalara Başlandı

22.07.2026 13:12  Güncelleme: 13:24
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Yozgat'ta 12 yıl önce başlatılan Spor Vadisi projesinde belediye yarım kalan ikinci ve üçüncü etapları tamamlayarak yıl sonuna kadar alanı kullanıma sunmayı hedefliyor. Sosyal donatılar, spor sahaları ve piknik alanları yenileniyor.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta yaklaşık 12 yıl önce bin 900 dönümlük alanda İl Özel İdaresi tarafından projelendirilen Spor Vadisi'nin kullanım hakkını devralan Yozgat Belediyesi'nin yarım kalan sosyal donatıların tamamlanmasına yönelik başlattığı çalışmalar devam ediyor. Tesislerin etaplar halinde tamamlanıp, yıl sonuna kadar alanın kullanılabilir hale getirilmesi planlanıyor.

Yozgat'ın sosyal ve sportif alan ihtiyacını karşılamaya yönelik, çok fonksiyonlu spor alanları ve sosyal donatıları bünyesinde barındıran Spor Vadisi'nin ilk etabının tamamlanarak hizmete açılmasına karşılık ikinci ve üçüncü etapta başlatılan çalışmalar tamamlanamadı.

İl Özel İdaresi tarafından uygulamaya konulan projenin kullanım hakkı geçen yıl mevcut haliyle Yozgat Belediyesi'ne devredildi. Gençlik merkezi, sporcu fabrikası, atletizm pisti, basketbol, voleybol, mini futbol, tenis kortu, uzun atlama, pinpon sahası, tırmanış duvarı, kaykay pisti, gazebolar, seyir terası, uçurtma tepeleri, 735 kişilik açık amfi tiyatro, yürüyüş yolları, sosyal alanların yer aldığı birinci etap da bir süre atıl kaldı. Bu nedenle kullanılamayacak hale gelen bazı tesis ve alanlar yenilenip, yeniden hizmete sunuldu.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Spor Vadisi'nin önceki dönem Yozgat'ta görev yapan Vali Abdulkadir Yazıcı tarafından hayata geçirilen ve belli bir noktaya getirilen güzel bir proje olduğunu söyledi.

"EKSİKLİKLERİ HIZLI BİR ŞEKİLDE TAMAMLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Spor Vadisi ikinci etapta yürütülen çalışmaları denetleyen Başkan Arslan, Yozgat'a değer katan, katma değer ifade eden bir projenin daha fazla atıl kalmasını istemediklerini, belediye olarak Spor Vadisi'ne en güzel şekilde sahip çıkmaya çalıştıklarını, eksikliklerini giderip, halkın hizmetine sunacaklarını bildirdi.

Yarım kalan ikinci etabın müteahhidin sorumluluğunda olması nedeniyle bugüne kadar mecburen süreci beklemek durumunda kaldıklarını aktaran Arslan, "Müteahhittin işi bırakmasıyla birlikte kalan kısmını tamamlamak üzere belediye olarak bir planlama yaptık. İkinci etabı kendi içerisinde bölümlendirmek, etaplara ayırmak suretiyle eksiklikleri hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"HEMŞEHRİLERİMİZ BURADAN RAHATLIKLA İSTİFADE EDEBİLECEKLER"

Başkan Arslan, alanda bazı düzenlemeler yaptıklarını, vatandaşların piknik yapmaya şimdiden başlattıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İlk önce buraya gelen yolları açtık. Yolların stabilizesini açtık. Asfalt çalışması da arkasından gelecek. Devamında piknik alanlarını kullanılır hale getirdik. Kamelyalar kuruldu, yanına ocakları kurduk. Bu şu açıdan da önemli; orman yangınları sebebiyle başta çamlık olmak üzere ormanlık alanlarda ateşli piknik yasaklandığı için hemşehrilerimiz buradan rahatlıkla istifade edebilecekler. Tuvaletlerin yapımını tamamladık. Mescidin yapımını tamamladık. Anne bakım yerlerinin, emzirme odalarının olduğu bölümleri tamamladık. Birtakım sportif aktivitelerin yapılacağı, plaj voleybolu gibi, basketbol gibi kurulumları da yapıyoruz. Zaman zaman tekne gezintileri yapabilmek amacıyla iki tane de aldık. Spor Vadisi'ni yavaş yavaş şenlendirmek istiyoruz. Çok büyük bir proje. Bir anda tamamlaması mümkün değil ama bundan sonra belediye olarak elimiz hep üzerinde olacak ve kısa bir süre içerisinde, yıl sonuna kadar burayı ciddi manada kullanılır hale getireceğiz. Zaten şimdiden hemşehrilerimiz başta piknik olmak üzere değişik aktiviteler için buralara gelmeye başladılar."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Atıl Kalan Spor Vadisi İkinci Etapta Çalışmalara Başlandı - Son Dakika

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