Yozgat'ta 15 Temmuz Şehitleri anıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta 15 Temmuz Şehitleri anıldı

Yozgat\'ta 15 Temmuz Şehitleri anıldı
14.07.2025 15:14
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Yozgat'ta çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Yozgat'ta çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi. Programlar, il protokolünün şehitlik ziyareti ile başladı. Protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bırakarak dualar etti.

Günün anlam ve önemine istinaden yaptığı açıklamada Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan "Türk ve dünya demokrasi tarihine unutulmaz bir sayfa olarak derç olunan 15 Temmuz günü arifesinde Yozgat Şehitliği'ndeyiz. Şehitlerimize dualarımızı ve niyazlarımızı ifade ederken geldik hep beraber 'Allah onlardan razı olsun' dedik. Onlar ki gayretleriyle bu memleketi ayakta tutan bizim değerlerimiz, bizim kıymetlerimizdir. Bizler de şehitlerimizi tekrar yad etmek ve hayır dualarımızı iletmek üzere şehitlikte buluştuk. Geçmişten bugüne bütün ecdadımıza, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet cennet makamları ali olsun diyor, bu memleket için eliyle emeğiyle hizmet eden bütün vatan erlerini selamlıyorum. 15 Temmuz demokrasi destanı olan gecede hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum" dedi.

Etkinlikler çerçevesinde, güreş turnuvaları öncesi duyuru yapan davul zurna ekibi oldukça ilgi gördü. Günün devamında Yozgat Gençlik Merkezi'nin hazırladığı programda geleneksel oyunlar tanıtıldı. Oyunları oynayan çocukların keyifli anları kameralara yansıdı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Etkinlik, Politika, Kültür, yozgat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta 15 Temmuz Şehitleri anıldı - Son Dakika

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