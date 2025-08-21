Yozgat\'ta 24. Sürmeli Şenlikleri Coşkuyla Başladı

Yozgat Belediyesi'nin bu yıl 24'üncüsünü düzenlediği Sürmeli Şenlikleri, kortej yürüyüşü ve konserlerle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen şenlikte kurulan stantlarda yöresel ürünler yer aldı. Kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlikte açılış konuşmasını yapan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, "Şenlik ifadesini özellikle kullanıyoruz. Sürmeli 2014'ten bu tarafa halkın şenliğidir. Protokol kurallarının uygulanmadığı ve kendisini halktan hisseden herkesin katıldığı bir şenlik. Yozgat'ımız için hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

"Festivalin sonunda inanıyorum ki hemşehrilerimiz bize teşekkür edecek"

Başkan Arslan, "Eleştiriler zaman zaman oluyor ama biz bunu sadece konserlerden ibaret görmüyoruz. Şenliği başlatırken kapalı pazar yerinin önündeki meydanda lavanta dikimi gerçekleştirdik, boyamalar yaptık. Devamında Kent Park'ta spor tesisinin açılışını yaptık. Devamında çocuklarımız için eğlence yapıldı. Dört gün boyunca programlar bu şekilde devam edecek. Gün içerisinde birtakım açılışlar ve sosyal etkinlikler yapacağız. Akşam da konserler olacak. İnsanları eğlendirmeye yönelik amacına uygun bir şenlik olacak. Konserlerimiz için gelen sanatçıların kalitesinden ve müzik kalitesinden eminiz. Gerçekten sanat izlemek isteyenler ve müziğe doymak isteyenler bizi burada yalnız bırakmazlar. Güzel bir şenlik olacağına inanıyorum. Yine inanıyorum ki Yozgatlı hemşehrilerimiz şenliğin sonunda bize teşekkür edecekler" diye konuştu.

"26 Ekim'de Uluslararası Halk Oyunları Festivali olacak"

Sürmeli Şenliği'nin içeriğinden söz eden ve yeni bir etkinliğin müjdesini veren Başkan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene yine bir ilki daha yaptık. Şenlikle birlikte bir panayır havası oluşsun istedik. Eskiden Yozgat Panayırı vardı. Alanda daha çok bayan esnaflarımızın yer aldığı 35 tane stant açıldı. Yukarıda ise yerel ürünler çarşısı dediğimiz çarşı açıldı. Artık Sürmeli Şenliği bir marka oldu. Herkes bekliyor. Her sene değişik aktivitelerle bu beklentiye cevap vermeye çalışıyoruz. Devamında bir başka şenliğimiz daha olacak. İnsanlar şehrini daha çok sevsin, daha çok benimsesin, daha güzel bir ortam oluşsun. İnşallah 26 Ekim'de sadece halk oyunlarından oluşan bir festival yapacağız. 3 gün sürecek. Uluslararası olacak ve değişik ülkelerden halk oyunları ekibi gelecek. Finalini de meydanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasıyla birlikte yapacağız. Yazın dolu dolu bir sosyal hayat olsun istiyoruz."

Konserde Enes Kayalar ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Afşin sahne aldı. İzleyiciler coşkuyla şarkılara eşlik ederek halay çekti. - YOZGAT