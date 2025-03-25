Yozgat'ta 4 Milyon Fidan Dağıtıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta 4 Milyon Fidan Dağıtıldı

Yozgat Orman Haftası'nda 4 milyon fidan vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Etkinlik yoğun ilgi gördü.

25.03.2025 16:47
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Yozgat'ta 4 milyon fidan toprakla buluşacak

YOZGAT - Yozgat Orman Haftası nedeniyle Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, fidan dağıtımı yaptı. Yozgat Vali Yardımcısı Türker Çağatay Halim ve Orman İşletme Müdür Yardımcısı Onur Kaya'nın da fidan dağıttığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Orman İşletme Müdür Yardımcısı Onur Kaya yaptığı açıklamada "2024 yılında il genelinde vatandaşlarımıza 30 bin fidan dağıttık. Sayın Valimizin talimatıyla geçen yıl 2 milyon fidanı toprakla buluşturmuştuk. Bu sene de Yozgat ili genelinde 4 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Bugün de Dünya Ormancılık Haftası hasebiyle buradayız. Tüm ormancılarımıza ve vatandaşlarımıza bu hafta kutlu olsun" şeklinde açıklama yaptı.

Dağıtılan fidanlardan alan Mahmut Serttoprak, "Allah devletimizden milletimizden razı olsun. İkişer tane aldık. Mezarda dikmek için fidan aldım. Kız kardeşimin mezarına dikeceğim. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Haşim Kılıç ise, "3 sene evvel 7 dönüm çam diktim. Tel çektim. Babamdan kalan tarla meraya kalmış. Bu tarlayı geri almak istiyorum. Ben burayı çam ağaçlarıyla dolduracağım. Devlete kalsın" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta 4 Milyon Fidan Dağıtıldı - Son Dakika

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