Yozgat'ta 58 bin fidan dikildi, Vali Özkan 2 milyon 300 bin hedefini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yozgat'ta 58 bin fidan dikildi, Vali Özkan 2 milyon 300 bin hedefini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Yozgat\'ta 58 bin fidan dikildi, Vali Özkan 2 milyon 300 bin hedefini açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Yozgat\'ta 58 bin fidan dikildi, Vali Özkan 2 milyon 300 bin hedefini açıkladı
Haber Videosu

Yozgat'ta Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında il genelinde 58 bin fidan toprakla buluşturuldu. Şüheda Tepesi'nde yaklaşık 2 bin dönümlük alanda 3 bin fidan dikilirken Vali Mehmet Ali Özkan, yıl içinde 2 milyon 300 bin ağaç ve tohumun toprakla buluşacağını belirtti.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yurt genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında Yozgat'ta da fidan dikimi yapıldı. İl genelinde belirlenen alanda toplam 58 bin fidan toprakla buluşturuldu. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Yıl içerisinde bu yıl 2 milyon 300 bin ağaç ve tohum toprakla buluşacak" dedi.

Yozgat'ta "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında, Sarıhacılı Mahallesi Şüheda Tepesi ile tüm ilçelerde fidan dikim töreni düzenlendi. "Geleceğe nefes, dünyaya barış" sloganıyla gerçekleştirilen fidan dikim programına il yöneticileri ve öğrenciler de katıldı. Şüheda Tepesi'nde yaklaşık 2 bin dönümlük alanda 3 bin fidan, katılımcılar tarafından toprakla buluşturulup, can suyu verildi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, yaptığı açıklamada, ağaçlandırma faaliyetlerinin devam ettirileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Son 3 yıldır gerek fidan gerekse tohum olmak üzere Yozgat coğrafyamızda 10 milyon 370 bin ağaç ve tohumu toprakla buluşturduk. İlimiz genelinde her alanda, her yörede, her köşede ağaçlandırma çalışması yapacağız. Bugünün anlam ve önemine binaen de 58 bin ağacı toprakla buluşturacağız ve bu burada kalmayacak. Mevsim içerisinde, yıl içerisinde bu yıl 2 milyon 300 bin ağaç ve tohum toprakla buluşacak. Ağaç dikmenin yanında ağaçları korumak, onların bakımlarını yapmak da ayrı bir ödev, ayrı bir görev. Geçen sene 4 milyonun üzerinde fidan ve ağacımızı Yozgat coğrafyasında toprağımızla buluşturmuştuk. Bu sene 2 milyon 300 bin fidan ve tohumu buluşturmamızın sebebi, geçmiş dönemlerde diktiğimiz alanlardaki kuruyan ağaçların bakımı yapmak, yerlerine yenisini dikmek ve bu surette de bir yandan geçmişten diktiğimiz fidanları bir yandan da bu seneden diktiğimiz fidanları yerinde kontrol edip korumak. Burada yaklaşık 2 bin dönümlük alanda 3 bin fidanı ve bunun yanı sıra da tohumu bugün toprakla buluşturacağız."

Kaynak: ANKA
Mehmet Ali ÖzkanYerel HaberlerYozgatGüncelÇevreYaşamYerelDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Üç kamu bankası tek çatı altında birleşiyor Yeni isimle hizmet verecekler Üç kamu bankası tek çatı altında birleşiyor! Yeni isimle hizmet verecekler
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım’da sakatlık depremi Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da sakatlık depremi
İstanbul’un köklü şirketi zorda 3 ay süre verildi İstanbul'un köklü şirketi zorda! 3 ay süre verildi
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
Dizi setini basıp haraç istediler “Boğazınızı keseriz“ Dizi setini basıp haraç istediler! "Boğazınızı keseriz"
300 okul tahliye edildi Başbakan Meloni acil toplantı kararı aldı 300 okul tahliye edildi! Başbakan Meloni acil toplantı kararı aldı
16:56
Unutulan meslek yeniden doğdu Şimdi usta bulunamıyor
Unutulan meslek yeniden doğdu! Şimdi usta bulunamıyor
16:45
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
16:35
Tümer Metin’den İrfan Can Kahveci’ye olay sözler: G**ü yemedi
Tümer Metin'den İrfan Can Kahveci'ye olay sözler: G**ü yemedi
16:16
Görüntü Türkiye’den Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
16:02
Bakan Fidan’ın “Beni hatırladınız mı“ diyen genç kıza cevabı bomba
Bakan Fidan'ın "Beni hatırladınız mı?" diyen genç kıza cevabı bomba
15:52
Devletin en kritik kurumu DDK’nın eski başkanı Yunus Arıncı’yla ilgili rüşvet iddiası Aldığı paraya bakın
Devletin en kritik kurumu DDK'nın eski başkanı Yunus Arıncı'yla ilgili rüşvet iddiası! Aldığı paraya bakın
15:31
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
14:40
Savcı Sayan’dan Kavcıoğlu’nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
Savcı Sayan'dan Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 17:05:21. #7.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta 58 bin fidan dikildi, Vali Özkan 2 milyon 300 bin hedefini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android