Yozgat\'ta 58 bin fidan dikildi, Vali Özkan 2 milyon 300 bin hedefini açıkladı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yurt genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında Yozgat'ta da fidan dikimi yapıldı. İl genelinde belirlenen alanda toplam 58 bin fidan toprakla buluşturuldu. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Yıl içerisinde bu yıl 2 milyon 300 bin ağaç ve tohum toprakla buluşacak" dedi.

Yozgat'ta "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında, Sarıhacılı Mahallesi Şüheda Tepesi ile tüm ilçelerde fidan dikim töreni düzenlendi. "Geleceğe nefes, dünyaya barış" sloganıyla gerçekleştirilen fidan dikim programına il yöneticileri ve öğrenciler de katıldı. Şüheda Tepesi'nde yaklaşık 2 bin dönümlük alanda 3 bin fidan, katılımcılar tarafından toprakla buluşturulup, can suyu verildi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, yaptığı açıklamada, ağaçlandırma faaliyetlerinin devam ettirileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Son 3 yıldır gerek fidan gerekse tohum olmak üzere Yozgat coğrafyamızda 10 milyon 370 bin ağaç ve tohumu toprakla buluşturduk. İlimiz genelinde her alanda, her yörede, her köşede ağaçlandırma çalışması yapacağız. Bugünün anlam ve önemine binaen de 58 bin ağacı toprakla buluşturacağız ve bu burada kalmayacak. Mevsim içerisinde, yıl içerisinde bu yıl 2 milyon 300 bin ağaç ve tohum toprakla buluşacak. Ağaç dikmenin yanında ağaçları korumak, onların bakımlarını yapmak da ayrı bir ödev, ayrı bir görev. Geçen sene 4 milyonun üzerinde fidan ve ağacımızı Yozgat coğrafyasında toprağımızla buluşturmuştuk. Bu sene 2 milyon 300 bin fidan ve tohumu buluşturmamızın sebebi, geçmiş dönemlerde diktiğimiz alanlardaki kuruyan ağaçların bakımı yapmak, yerlerine yenisini dikmek ve bu surette de bir yandan geçmişten diktiğimiz fidanları bir yandan da bu seneden diktiğimiz fidanları yerinde kontrol edip korumak. Burada yaklaşık 2 bin dönümlük alanda 3 bin fidanı ve bunun yanı sıra da tohumu bugün toprakla buluşturacağız."