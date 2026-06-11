Yozgat'ta Afet Farkındalığı Eğitimi - Son Dakika
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Yozgat'ta Afet Farkındalığı Eğitimi

11.06.2026 12:58
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Sorgun'da Avrupa'dan gelen gençlere afet farkındalığı ve arama-kurtarma eğitimi verildi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde faaliyetini sürdüren Sorgun Gençlik Derneği tarafından yürütülen Avrupa Dayanışma Programı kapsamında hazırlanan proje çerçevesinde Avrupa ülkelerinden gelen gönüllü gençlere, "Afet Farkındalığı ve Arama-Kurtarma" konularında eğitim verildi.

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından Avrupa Komisyonu desteği ile yürütülen "Afet Farkındalığı ile Geleceğinizi Koruyun" projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitim çalışmalarının ilki Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda düzenlendi.

Türkiye'nin çeşitli illeri ile Çekya, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya ve Yunanistan'dan gelen gönüllülerin katıldığı çalışmada, afetlere hazırlık ve müdahale konularında kapsamlı eğitimler gerçekleştirildi.

Yozgat AFAD İl Müdürlüğü personelleri tarafından katılımcılara, afet farkındalığı, çadır kurma, yangın güvenliği, hava yastığı kullanımı, enkaz altında canlı tespiti ve dinleme yöntemleri, kayıp arama taktikleri, arama-kurtarma planlaması ile arazide kayıp arama uygulamalarıyla ilgili teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

Eğitime katılan gönüllülerden Finlandiya Helsinki Üniversitesi'nde tarım ekonomisi eğitimi gören 22 yaşındaki Mia Ojamies, "Buraya çevreye, iklime ve ayrıca iklim değişikliğinin yarattığı tüm bu krizlere gerçekten çok ilgi duyduğum için geldim. Bunun yanında, Finlandiya'da çok sık yaşanmasa da bu doğal krizler hakkında bilgi edinmek benim için gerçekten çok ilginç ve bunların yine de çok önemli bilgiler olduğunu düşünüyorum" dedi.

İtalya Bologna Üniversitesi'nden 23 yaşındaki Linda Kentache de, iklim değişikliğiyle ilgilendiğini, afet konusunda daha güzel şeyler yapabileceklerini söyledi.

"8 ÜLKEDEN GENÇLER 30 GÜN BURADALAR"

SORGED Başkanı Halil Uğuz, "Hem Türk katılımcılarımıza hem de yabancı uluslararası gençlerimize afet farkındalığı eğitimleri düzenliyoruz. AFAD'ın uzmanları tarafından verilmekte bu eğitim. 7 farklı ülkeden Türkiye ile birlikte 8 ülkeden gelen gençler 30 gün buradalar. İlk hafta AFAD'tan eğitimler alıyorlar. Hem teorik hem bu uygulamalı eğitimler. Eğitimlerini tamamladıktan sonra Yozgat bölgesinde çocuklara, gençlere, yetişkinlere afet farkındalığı üzerine etkinlikler düzenleyecekler ve daha sonrasında da katılımcılarımız, gönüllülerimiz kendi ülkelerine dönüş yapacaklar. Döndükten sonra da kendi ülkelerinde de aldıkları afet eğitimleri konusunda farkındalığı yaymaya devam edecekler. Kendi arkadaşlarına, bölgelerine, gençlik merkezlerine, üniversitedeki öğrenci kulüplerine bu aldıkları eğitimi de orada yaygınlaştıracaklar" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Afet Farkındalığı Eğitimi - Son Dakika

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