Yozgat'ta Ahilik Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Yozgat'ta Ahilik Geleneği Devam Ediyor

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Yozgat'ta haftalık halk pazarında ahilik geleneği olan 'Pazar Duası' yaklaşık 50 yıldır yaşatılıyor. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, pazarda üretilen ürünlerin il dışında da pazarlanabilmesi için yeni bir yapı oluşturulması gerektiğini belirtti.

07.08.2024 12:59  Güncelleme: 13:15
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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta salı ve çarşamba günleri kurulan haftalık halk pazarında, ahilik geleneği olan 'Pazar Duası' yaklaşık 50 yıldır yaşatılıyor. Bugün kurulan pazarda esnaf ile birlikte dua eden Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat'ta köylüler tarafından üretilen sebze ve meyvenin il dışında da pazarlanabilmesi için bir yapının oluşturulması gerektiğini söyledi.

Yozgat'ta daha önce sadece salı günleri kurulan, son yıllarda ise her hafta salı ve çarşamba günleri kurulmaya devam eden halk pazarında ahi geleneği olan 'Pazar Duası' geleneği devam ettiriliyor. Pazarda tezgah açan esnaf, işe başlamadan önce pazara gelen müşterilerle birlikte, pazarın bol ve bereketli geçmesi için dua ediyor, sonrasında da alışverişe başlıyor. Bugün açılan pazar duasına katılan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, esnaf ile ayak üstü sohbet edip, taleplerini dinledi. Pazarcı esnafıyla birlikte dua eden Arslan, ikinci bir kapalı pazar yeri yapacaklarını söyledi.

"Pazarcı esnafımızın umduğu gibi duaları kabul olur, işleri bereketli olur"

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, dua sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu gelenek uzun yıllardır devam ediliyor pazar yerimizde. Daha önce salı pazarıydı, şimdi hem salı hem çarşamba pazarı şeklinde haftada iki gün pazar açılıyor ve geleneksel olarak esnafımız işe başlamadan önce, işinin bereketi için, işlerinin daha iyi gitmesi için böyle bir dua geleneği var. Umuyoruz ki pazarcı esnafımızın umduğu gibi duaları kabul olur, işleri bereketli olur, işleri rast gider. Biz de onların daha iyi ortamda hizmet verebilmeleri için, daha iyi ortamda mesleklerini icra ettirmeleri için gereken her türlü desteği belediye olarak yapmaya çalışıyoruz. Onlardan en önemlisi de yaklaşık 10 yıl önce yapmış olduğumuz bu pazar yeridir, kapalı pazar yeridir. Nasip olursa bu dönemde ikinci bir pazar yerini de açmak istiyoruz."

"Köylülerimiz ancak Yozgat'ın yerel pazarlarında ürünlerini sunabiliyorlar"

Yozgat'ın önemli bir tarım bölgesi olduğunu hatırlatan Arslan, "Yozgat'ın köylerinde epeyce tarımla uğraşılıyor, sebze, meyve de yetiştiriliyor ama bu köylülerimiz ancak Yozgat'ın yerel pazarlarında ürünlerini sunabiliyorlar. Bunun dışında ilin dışına gönderme daha doğrusu ihracat türünde herhangi bir çalışma yok. Bunun olması Yozgat ekonomisine çok büyük bir katkı sağlar. Sadece bizim belediye olarak başarabileceğimiz bir şey değil, devlet kurumlarının iş birliği içerisinde böyle bir ortam hazırlanırsa Yozgat'ın ekonomisine de çok büyük faydası olur" diye konuştu.

Yozgat\'ta Ahilik Geleneği Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Ahilik Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika

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