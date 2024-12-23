Yozgat'ta 'Askıda Çay' Uygulaması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yozgat'ta 'Askıda Çay' Uygulaması Başladı

Geniş Video İzle

Yozgat'ta Tol Çarşı'da, ihtiyaç sahipleri için 'askıda çay' uygulaması hayata geçirildi.

23.12.2024 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT)- Yozgat'ın tarihi mekanlarından Tol Çarşı'da bir esnaf, ihtiyaç sahipleri için 'askıda çay' uygulamasına başladı. Günlük 50 kişinin askıda çay için para bıraktığını belirten esnaf Uğur Uslu, "Talep yoğun, hem 'askıda çay' verme adına hayırseverler, hem de cebinde çay parası, çay içecek parası olmayan insanlarımız bu uygulamaya itibar ediyorlar" dedi.

Bir bardak çayın 10 liradan işlem gördüğü Yozgat'ta, düşük gelirli insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için başlatılan 'askıda giyecek', 'askıda ekmek', 'askıda çorba' uygulamalarından sonra,' askıda çay' uygulaması da başladı. Yozgat'ın tarihi mekanlarından Tol Çarşı'da yaklaşık bir ay önce çay ocağı açan Uğur Uslu, özellikle okumak için gelen üniversite öğrencilerinin cebinde çay içecek parası olmaması nedeniyle çekingen davrandıklarını görünce bu uygulamayı başlattığını söyledi.

Uygulamanın ilgi gördüğünü kaydeden Uslu, şöyle konuştu:

"Tarihi bir mekan burası, 'Tol çarşı' ismiyle anılan. İşletmemizde 'askıda çay' uygulamamız var. Yaklaşık 50 civarında iyiliksever, hayırsever insanımız, 'askıda çay' bulunması adına bize belirli miktar ücret bırakıyorlar. Bu uygulamayı genelde üniversite öğrencileri kullanıyorlar şu an. Ola ki paralarının olmadığı müşkül durumlarda ikram ediyoruz kendilerine, askıda çayımızı. Üniversite öğrencileri dışında normal vatandaşımız için bu askıda çay uygulamamız geçerli. Yaklaşık bir aydır bu mekanda bu şekilde hizmetimizi sürdürmekteyiz. Talep yoğun, hem 'askıda çay' verme adına hayırseverler, hem de cebinde çay içecek parası olmayan insanlarımız bu uygulamaya itibar ediyorlar."

Yozgat\'ta \'Askıda Çay\' Uygulaması Başladı
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yozgat, Kadın, Yerel, Yaşam, Çay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta 'Askıda Çay' Uygulaması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:41 İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
11:50 Erbain soğukları 21 Aralık’tan itibaren Türkiye’yi etkisi altına alacak Erbain soğukları 21 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak
11:50 AK Parti’de herkes Abdullah Özdemir’i konuşuyor Bir istifa ile hayatı değişti AK Parti'de herkes Abdullah Özdemir'i konuşuyor! Bir istifa ile hayatı değişti
10:14 Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor
09:48 Mersin Gümrük İdaresi’ne operasyon: 91 tutuklama Mersin Gümrük İdaresi'ne operasyon: 91 tutuklama
18:26 Dışişleri Bakanı Fidan’dan PKKYPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır Dışişleri Bakanı Fidan'dan PKK/YPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır
18:24 ’Ne yapsam’ diye kara kara düşünürken buldu, 5 ülkeye birden ihraç etmeye başladı 'Ne yapsam' diye kara kara düşünürken buldu, 5 ülkeye birden ihraç etmeye başladı
18:08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’de tarihin doğru tarafında yer aldık Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
17:59 Galatasaray, Kayserispor’u deplasmanda 5-1 yendi Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi
17:50 ’’Emeklinin hali bu’’ diyerek SGK önünde soyundu ''Emeklinin hali bu'' diyerek SGK önünde soyundu
17:45 Polis ekibine 10 kişi birden saldırdı Polis ekibine 10 kişi birden saldırdı
17:42 Kendisinden haber alınamayan gencin kazada öldüğü ortaya çıktı Kendisinden haber alınamayan gencin kazada öldüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 13:40:28. #1.11#
SON DAKİKA: Yozgat'ta 'Askıda Çay' Uygulaması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.