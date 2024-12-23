Yozgat\'ta \'Askıda Çay\' Uygulaması Başladı

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Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT)- Yozgat'ın tarihi mekanlarından Tol Çarşı'da bir esnaf, ihtiyaç sahipleri için 'askıda çay' uygulamasına başladı. Günlük 50 kişinin askıda çay için para bıraktığını belirten esnaf Uğur Uslu, "Talep yoğun, hem 'askıda çay' verme adına hayırseverler, hem de cebinde çay parası, çay içecek parası olmayan insanlarımız bu uygulamaya itibar ediyorlar" dedi.

Bir bardak çayın 10 liradan işlem gördüğü Yozgat'ta, düşük gelirli insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için başlatılan 'askıda giyecek', 'askıda ekmek', 'askıda çorba' uygulamalarından sonra,' askıda çay' uygulaması da başladı. Yozgat'ın tarihi mekanlarından Tol Çarşı'da yaklaşık bir ay önce çay ocağı açan Uğur Uslu, özellikle okumak için gelen üniversite öğrencilerinin cebinde çay içecek parası olmaması nedeniyle çekingen davrandıklarını görünce bu uygulamayı başlattığını söyledi.

Uygulamanın ilgi gördüğünü kaydeden Uslu, şöyle konuştu:

"Tarihi bir mekan burası, 'Tol çarşı' ismiyle anılan. İşletmemizde 'askıda çay' uygulamamız var. Yaklaşık 50 civarında iyiliksever, hayırsever insanımız, 'askıda çay' bulunması adına bize belirli miktar ücret bırakıyorlar. Bu uygulamayı genelde üniversite öğrencileri kullanıyorlar şu an. Ola ki paralarının olmadığı müşkül durumlarda ikram ediyoruz kendilerine, askıda çayımızı. Üniversite öğrencileri dışında normal vatandaşımız için bu askıda çay uygulamamız geçerli. Yaklaşık bir aydır bu mekanda bu şekilde hizmetimizi sürdürmekteyiz. Talep yoğun, hem 'askıda çay' verme adına hayırseverler, hem de cebinde çay içecek parası olmayan insanlarımız bu uygulamaya itibar ediyorlar."