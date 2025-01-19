Yozgat\'ta Ayakkabıcı Usta Çırak Eksikliğinden Şikayet Etti

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Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yaşayan Erdoğan Kaya, küçük yaşta İstanbul'da çıraklık eğitimi ile başladığı ayakkabıcılık mesleğini 35 yıldır sürdürüyor. Kaya, "Eleman yok, tek başıma çalışıyorum. 35 yıldır bu işi yapıyorum. Meslek okulları çırak yetiştirirse en azından bu meslek dalı da ölmez" dedi.

Ayakkabı ustası Erdoğan Kaya, 1985'te İstanbul'a gidip 5 yıl kalarak mesleğin ayrıntılarını ve inceliklerini öğrendiğini belirtti. İmalattan tamirata kapsamlı bir eğitim aldığını ifade eden Kaya, memleketine dönerek ayakkabı tamiri üzerine dükkan açtığını söyledi. 53 yaşındaki Kaya, "Mesleğimi severek yapıyorum. Sipariş üzerine imalat da yapıyorum. Ayakkabıda tamirat çeşidine göre fiyat da değişiyor. Taban değişiyor, dikiş yapılıyor. Fazla bir ücreti olmamasına rağmen vatandaşa yüksek geliyor. Yine de talep var. Öğrencilere çanta, valiz tamiri yapıyorum. Mont boyaması yapıyoruz" dedi.

"Çırak bulamıyoruz"

Çırak bulamadığı için tek başına çalıştığını belirten Kaya, "Şu anda çırak bulamıyoruz, pek gönüllü bakmıyorlar. Okul okudukları için yaz döneminde de gelmiyorlar. Liseden çıkan eleman da zaten çıraklık yapamaz. Eleman yok, tek başıma çalışıyorum. 35 yıldır bu işi yapıyorum. Meslek okulları çırak yetiştirirse en azından bu meslek dalı da ölmez" diye konuştu.

"Tamir edilen ayakkabıyı müşteriler almaya gelmiyor"

"Müşteri ayakkabıyı getiriyor yapıyoruz, yaptığımız ayakkabıyı tekrar almaya gelmiyorlar. ya bütçeleri kısıtlı ya da unutuyorlar. Tamir edilmiş pek çok ayakkabı var ama gelip alan yok. Tamiri, yapımı bitmiş ayakkabılar müşterilerin gelip almasını bekliyor" şeklinde konuştu.

Murat Öcal adlı müşteri, "Ayakkabı yaptırmaya geldim. Erdoğan ağabeyim bu işin hakkını veriyor, 40 yıllık esnaf. Ayakkabılardan gayet memnun kalıyoruz. İçinin keçesi olsun, tabanı olsun gayet kaliteli yapıyor. O yüzden burayı tercih ediyoruz. Kaliteli ayakkabı, kaliteli insan" dedi. - YOZGAT