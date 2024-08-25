Yozgat\'ta Baraj ve Göletlerde Su Seviyesi Düşüyor

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta baraj ve göletlerde kuraklığa bağlı olarak doluluk oranlarında düşüş oldu. Yozgat Merkez, Yerköy ilçesi, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi ve Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinin şebeke suyu ihtiyacını karşılayan, yıllık 17,5 milyon metreküp içme suyu kapasiteli Musabeyli Cemil Çiçek Barajında da su seviyesi yüzde 20'lere kadar düştü.

Yozgat'ta bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, beklenilen yağışların zamanında düşmemesinin yarattığı kuraklık, tarım alanlarının sulamasında kullanılan baraj ve göletlerden kısıtlı su verilmesine rağmen il genelinde bulunan 4 baraj ve çok sayıdaki gölette su seviyesi önemli ölçüde düştü.

Yozgat il merkezi ile birlikte 4 yerleşim biriminin şebeke suyunun karşılandığı Musabeyli Cemil Çiçek Barajı ile il merkezi şebekesine su taşınan Arap Seyfi yeraltı sularında da azalma oldu. Uzun bir süre Yozgat il merkezinin şebeke suyu ihtiyacının karşılandığı, şimdi ise sadece ihtiyaç halinde su alınan Kirazlı-1 göleti suyu da kullanılmamasına rağmen çekildi.

"Kısıtlı kaynaklarla su ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz"

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat il genelinde gerek içme suyu gerekse tarımsal sulamaya yönelik kısıtlı bir suyun bulunduğuna dikkat çekerek, suyun her alanda tasarruflu kullanılması gerektiğini söyledi. Arslan şöyle konuştu:

"Yozgat kaynakları yönünden çok zengin bir bölge değil. Kısıtlı kaynaklarla su ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Bu noktada en büyük su temin ettiğimiz bölüm de Musabeyli barajımız. Tabii bu sene yağışların yetersiz olması, kar yağışının hemen hemen hiç olmaması sebebiyle barajdaki su seviyemiz epeyce aşağı düşmüş durumda. Yaklaşık şu anda barajın doluluk oranı yüzde 20-22 civarında değişiyor. Bu da bizim için ileriye dönük, tabii ki ciddi bir sıkıntının habercisi ama bugün için çok korkacak bir durum yok. Yaklaşık barajda kullanabileceğimiz dokuz milyon metreküp civarında bir su var. Bu da bizi beş altı ay, yedi ay idare edebilecek su demektir. Ama tabii ki inşallah yağışlar imdadımıza yetişir, yoksa Yozgat için sıkıntı demektir. Sadece biz Musabeyli Barajı'ndan su almıyoruz, Arap Seyfi bölgesindeki kuyulardan da su alıyoruz. Yağışların olmaması sebebiyle yer altı suları da çekiliyor. Kuyularla ilgili su seviyeleri de düşüyor. Temenni ediyoruz, yağışlar bol olsun ve bir sıkıntı çekmemiş olalım. Vatandaşlarımızın içme suyunun ne zorluklarla geldiğini bilmesi lazım. Su meselesinin Yozgat için ciddi bir sıkıntı olduğunu bilmesi lazım. Bu yüzden de su kullanımı noktasında tasarruflu olmaları gerekiyor. Rastgele su kullanılmaması gerekiyor. Bunun aynı zamanda şu önemi de var; ücretlendirme olarak da belli bir tonajı geçtikten sonra su ciddi manada ekonomik külfet de getiriyor. Bu ekonomik külfetle karşılaşmamak için de su tüketimini mümkün olduğu kadar 10 tonun altında tutmaları hem kendi faydalarınadır hem bizim faydamızadır."