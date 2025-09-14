Yozgat'ta Bölgesel Futbol Şenliği Düzenlendi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yerel ligde mücadele veren Yozgatspor tarafından organize edilen "Bölgesel Futbol Şenliği" etkinliğinde, Ankara Gençlerbirliği, Sivasspor, Çorum FK ve Yozgatspor'un U11 ve U12 takımları bir araya geldi. Bozok Stadı dış sahasında oynanan müsabakalarda minik sporcular ortaya koydukları mücadele ile kendilerini göstermeye çalıştı.

Futbol kulüplerinin gelecekte kadrolarına dahil etmek üzere oluşturdukları ve kendi yerel liglerinde mücadele veren takımlar, Yozgat'ta düzenlenen dörtlü turnuvada kıyasıya mücadele verdi. Hem kendi takımlarını hem de turnuvaya katılan takımlarda yer alan sporcuların bireysel gelişimlerini yakından görme imkanı bulan antrenörler, turnuvanın verimli geçtiğini söyledi.

"Turnuvanın kapsamı ve içeriği oldukça iyiydi"

Gençlerbirliği U11 teknik sorumlusu Emrah Yeşil, turnuvanın içerik olarak güzel olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ankara Gençlerbirliği olarak katılıyoruz. Takımımızın gelişimi ve sporcularının bireysel gelişimi için turnuvada yer aldık. Turnuvanın kapsamı ve içeriği oldukça iyiydi. Sporcuların gelişimi ve takımın gelişimi adına oldukça verimli geçirdik. Öğleden önce yenilmeyi, berabere kalmayı öğrendik. Öğleden sonra galibiyetle tanıştık, galibiyeti tattık. Turnuvanın iç dinamiklerine baktığımızda oldukça planlanmış, mutfağı güzel, hazırlanmış bir turnuva. Çok keyif aldık, sporculara oldukça katkısı oldu. Bütün takımlar burada kardeşçe, dostça yarışçılar."

"Çocuklarımızın gelişimi için çok güzel bir gün oldu"

Sivasspor U12 antrenörlerinden Mesut Hanker de, "Sivasspor kulübünde çalışıyorum. Buraya 2014 doğumlu çocuklarımızı getirdik. Güzel bir dörtlü turnuva yaptık kendi aramızda. Çocuklarımızın gelişimi için çok güzel bir gün oldu. Değerli hocalarıma çok teşekkür ediyorum, Yozgatlı hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Burada hem çocuklar eğlendiler hem kendi aralarında maç oynadılar" diye konuştu.

"Kendi dengimizi gördük, bu anlamda mutluyuz"

Çorum FK U12 teknik sorumlusu Eren Can Biçer, turnuvanın verimli geçtiğine vurgu yaparak, şöyle dedi:

"Gayet güzeldi, kapsamlı bir turnuva olduğunu düşünüyorum. Sivas'tan, Çorum'dan, Yozgat'tan, Ankara'dan Gençlerbirliği, güzel bir turnuva oldu bizim için. Her takım kendisiyle dengini görmeye çalıştı. Hepimiz kendi yerel ligimizde oynuyoruz ama onun dışında başka şehirdeki takımları gördüğümüz için mutlu olduk. Kendi dengimizi gördük, bu anlamda mutluyuz. Güzel bir turnuva oldu. Turnuvayı düzenleyenler için de ekstra konuşacak olursak, teşekkür ediyoruz. İyi düşünmüşler, güzel düşünmüşler. Daha fazlasını Yozgat şehrinde görmek isteriz. Bildiğim kadarıyla burada bir lig yok. Ama böyle turnuvaların daha sık olması da Yozgat'ın da tanıtımı ve altyapısı için iyi olacağını düşünüyorum."

"Kazanmaktan daha önemlisi çocukların gelişimini tam anlamıyla görebilmekti"

Yozgatspor antrenörü Samet Arık, turnuvanın amacının çocukların gelişimini görmeye yönelik olduğunu söyledi. Arık, "U11, U12 grubunda bir turnuva düzenledik. Bölgemizin önemli altyapılarından Gençlerbirliği, Sivasspor, Çorum FK'yı burada, Yozgat şehrimizde misafir ettik. Başkanımızın da destekleriyle birlikte mükemmel bir turnuvanın sonuna geldik. Bugün burada kazanmak çok önemli değildi. Kazanmaktan daha önemlisi çocukların gelişimini tam anlamıyla görebilmekti. Bunu da bütün hocalarımızla çok güzel bir şekilde yaptığımızı düşünüyoruz. Yozgat için güzel işler yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.