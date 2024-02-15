Yozgat\'ta CHP\'nin Kadın Adayları Seçmenlerden Destek İstiyor

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Samimi olacağım diye seviyeyi bu kadar düşürmeseniz keşke

SEYFİ ÇELİKKAYA

CHP'nin Yozgat'taki 2 kadın adayı olan Şefaatli ilçesinde Şerife Kılıç, Sorgun ilçesinin Bahadın beldesinde de Meral Çıtak, belediye başkanı seçilebilmek için kapı kapı dolaşıp, projelerini anlatarak, seçmenden destek istiyor. Kılıç, "Ankara ve Şefaatli'de 30 devlet memurluğu yaptım, gelir uzman olarak. Şu an üçüncü üniversitemi okuyorum. Kadınların neler yapabileceğini inşallah göstereceğiz. Şefaati de kadınlarımızın, gençlerin sorunlarını biliyoruz" dedi. Çıtak ise "Hedefimiz sosyal belediyecilik, halkçı belediyecilik, kadına dokunan, gence dokunan, yaşam kalitesini arttıran, altyapısıyla, üst yapısıyla 7 mahallemize baharı getireceğiz" diye konuştu.

Yozgat merkez, 13 ilçesi ve 22 beldesinde AKP, CHP, MHP, İYİP, YRP, DEM Parti, DEVA, Saadet, Gelecek gibi siyasi partilerin adaylarının önemli bölümü netleşti. Açıklanan adaylar içerisinde 3 kadın aday bulunuyor. Yozgat il merkezinde Merve Eylül Bütün DEM Parti'nin adayı oldu ama henüz şehre gelmedi. CHP ise, Şefaatli ilçesinde Şerife Kılıç'ı, Sorgun ilçesinin Bahadın Beldesinde ise Meral Çıtak başkan adayı oldu. Seçilmeleri halinde Yozgat'ın ilk belediye başkanları olacak olan CHP'li Kılıç ve Çıtak, esnaf gezileri, ev toplantıları ve kahvehane ziyaretleri yaparak hem sorun dinliyor hem de projelerini, yapacakları hizmetleri anlatıp, seçmenden destek talep ediyor.

"KADINLARIN NELER YAPABİLECEĞİNİ İNŞALLAH GÖSTERECEĞİZ"

Çalışmalarını sürdüren CHP Şefaatli İlçesi Belediye Başkan Adayı 53 yaşındaki Şerife Kılıç, CHP'de 1958 yılından beri Yozgat ve ilçelerinde ilk defa kadın adayların çıktığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Ankara ve Şefaatli'de 30 devlet memurluğu yaptım, gelir uzman olarak. Şu an üçüncü üniversitemi okuyorum. Kadınların neler yapabileceğini inşallah göstereceğiz. Şefaati de kadınlarımızın, gençlerin sorunlarını biliyoruz. Eğileceğiz, her kesimden bize gerçekten çok güzel ilgi var, alaka var. Allah'ın izniyle kazanacağımızı başaracağımızı biliyoruz, eminiz.

Şefaatli'den ben, Sorgun Bahadın'dan Meral Çatak hanımefendi olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yozgat ve ilçelerinden iki tane kadın adayımız var. Kadınların gücünü göstereceğiz, başaracağız, el ele birlikte yürüyeceğiz. Çok güzel şeyler çıkaracağız ortaya. Kazandığımız zaman Yozgat'ın ilk kadın belediye başkanları olacağız. Kadının gücünü göstereceğiz. Anneye değecek, anne gibi çalışacağız, anne şefkatiyle yaklaşacağız. Herkesi kucaklayacağız, bizim partilimiz olsun olmasın, bizim anlayışımız budur."

"CUMHURİYET HALK PARTİ'NİN BAYRAĞINI TEKRARDAN DALGALANDIRACAĞIZ"

CHP'nin Sorgun ilçesi Bahadın Beldesi Belediye Başkan Adayı Meral Çıtak da, "Yozgat'ta ilki başarmak için çıktık iki kadın adayla. 13 ilçemiz, 22 beldemiz var. Buralarda Cumhuriyet Halk Parti'nin bayrağını tekrardan dalgalandıracağız. Hedefimiz sosyal belediyecilik, halkçı belediyecilik, kadına dokunan, gence dokunan, yaşam kalitesini arttıran, altyapısıyla, üst yapısıyla 7 mahallemize baharı getireceğiz. Tekrar kazanacağız, sevgi kazanacak diyoruz. Bizim hedefimiz bu" dedi.