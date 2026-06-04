Yozgat'ta Eğitim Şenliği - Son Dakika
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Yozgat'ta Eğitim Şenliği

04.06.2026 16:07
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Yozgat'ta 2025-2026 eğitim yılı kursları tamamlandı, 26 bin 347 kursiyer sergi düzenledi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta 2025-2026 eğitim öğretim yılında Halk Eğitimi Merkezlerinde açılan kurslar tamamlandı. Kursiyerler tarafından üretilen ürünler, "Hayat Boyu Öğrenme Şenliği Haftası" etkinlikleri kapsamında sergilenerek katılımcıların beğenisine sunuldu. Yozgat merkez ve 13 ilçesinde bu yıl bin 514 kurs açıldı, 26 bin 347 kursiyer eğitim aldı.

Yozgat Merkez Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli kurslarda eğitim alan gençler, kadınlar ve öğrencilerin çalışmaları  katılımcıların beğenisine sunuldu. Sergide gümüş takı işlemeciliği, ahşap oymacılığı, cam süsleme, dokuma, bakır işlemeciliği, sepet örücülüğü, taş oymacılığı, deri işleme ve aksesuar, filografi gibi farklı alanlarda yapılan çalışmalar yer aldı. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda sanatsal ve sportif alanlarda eğitim alan öğrenciler, yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

26 BİN 347 KİŞİ EĞİTİM GÖRDÜ

Yozgat merkez ve ilçelerinde bu yıl bin 514 kurs açıldı; 9 bin 649 erkek, 16 bin 698 kadın olmak üzere toplam 26 bin 347 kişi eğitim gördü.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, "Yozgat Halk Eğitim Merkezi'nde bir yıl boyunca kursiyerlerimizin ve öğrencilerimizin yapmış olduğu çalışmaların sergisi için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu çalışma bugün burada olduğu gibi ilçelerimizde farklı günlerde de devam etmektedir. Yıl boyunca yapılan çalışmalar, kursiyerlerimizin emekleri, hocalarımızın emekleri bugün burada sergilendi. Her geçen gün daha güzel eserlerle bize sergide bulunuyor arkadaşlar. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma, kursiyerlerime, öğrencilerimize ve onların kıymetli velilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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