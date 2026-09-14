Yozgat'ta emekli çiftçi Bilal Nazlı, 4 yıldır hayvancılık desteği alamıyor - Son Dakika
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Yozgat'ta emekli çiftçi Bilal Nazlı, 4 yıldır hayvancılık desteği alamıyor

Yozgat\'ta emekli çiftçi Bilal Nazlı, 4 yıldır hayvancılık desteği alamıyor
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Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı İğdecik köyüne yerleşen emekli Bilal Nazlı, 4 yıldır kendisi ve 23 yaşındaki kızı adına yaptığı hayvancılık desteği başvurularına yanıt alamadığını söyledi. Ahırını artık depo olarak kullandığını belirten Nazlı, "Bu destekler nereye gidiyor?" diye sordu.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Emekli olduktan sonra Yozgat'ın Yerköy İlçesine Bağlı İğdecik köyüne yerleşip, dede mesleği çiftçiliğe başlayan Bilal Nazlı, köye dönüş yapanlara yönelik desteklerin hiçbirisinden yararlanamadığını ifade ederek, "Bu destekler nereye gidiyor?" diye sordu.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde 32 yıl görev yaptıktan sonra Yerköy ilçesinin İğdecik Köyü'ne yerleşen Bilal Nazlı, 32 yıllık emeğini köyü sevdiği için köyüne yatırım yaparak değerlendirdiğini söyledi. Çiftçiliğin yanında hayvancılık yapmak üzere ahır yaptırdığını anlatan Nazlı, önce kendi adına, sonra da 23 yaşındaki kızı adına besi hayvanı almak için destek başvurusunda bulunduğunu ama 4 yıldır taleplerine yanıt alamadığını bildirdi.

"DESTEK ALAMIYORUZ "

Ahırı artık depo olarak kullandığını aktaran Nazlı, şunları söyledi:

"5 sene pancar ektik. Kuru tarıma geçtik, 6 senedir de arpa ekiyoruz. 33-35 ton senelik arpa satıyoruz. Çiftçiliği yapan biziz, emeğimiz var. 4-5 senedir hayvancılığa müracaat ediyorum, bir şey çıkmıyor. Cumhurbaşkanım 'köye dönüş' diyor ya, ben cumhurbaşkanımı da seviyorum, oyumuzu da verdik ama biz bu kadar emek verdiğimiz halde 4 senedir müracaat ediyoruz 23 yaşında kızımın adına, ÇKS'si de kızımın adına, 80 dönüm arazi de kızımın adına, bir şey çıkmıyor. Kime çıkıyor Cumhurbaşkanım, ben onu sormak istiyorum."

"ÇİFTÇİNİN HİÇBİR ŞEYİ PARA ETMİYOR"

Bu sene 80 dönüm silajlık mısır ektiğini anlatan Nazlı, "Samanın tonu 3 bin 500 liraydı, köyümüzün karşısında, şimdi 4 bin lira. Silajı 1.800 liraya adam gelip de almıyor. 'Kurusun da öyle alayım' diyor. Ayın 12'sinde gelip alacaktı, bugün ayın 13-14'ü. 'Bir hafta sonra alırım' diyor. Silaj geri kuruyor. Yani çiftçinin hiçbir şeyi para etmiyor. Samanı 3,5'a satıyorlar, 1.800'e silaj almaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"BU DESTEKLER NEREYE GİDİYOR?"

Bilal Nazlı, şöyle konuştu:

"32 yıl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde çalıştım. 400 metrekare altı, 400 metrekare üstü ahır yaptım; 22 ton demir harcadım, 160 mikap beton attırdık; üstüne 200 metrekare de ev yaptık; daha bir şey çıkacak bize. Devletten bir şöyle iğnenin ucu kadar bir şey çıkmadı. Köye dönüş, köye dönüş, köye dönüş. 30 senedir köydeyiz, 1 lira faydasını görmedik. Bu destekler nereye gidiyor? Ben onu izah etmek istiyorum Cumhurbaşkanıma, Tarım Bakanıma; onu söylüyorum. Benim harcadığım para en az 7-8 milyon lira. Bir adam geliyor ona çıkıyorsa neden çıkıyor, nasıl çıkıyor? Onun da yorumunu kendileri düşünsün."

Kaynak: ANKA

Çiftçilik, Yerköy, Yozgat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta emekli çiftçi Bilal Nazlı, 4 yıldır hayvancılık desteği alamıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta emekli çiftçi Bilal Nazlı, 4 yıldır hayvancılık desteği alamıyor - Son Dakika
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