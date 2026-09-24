Yozgat\'ta emekli öğretmen, kuruyan bağları gençleştirip pekmez ve ekşi yaptı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta üreticiler, bu yıl verimin iyi olduğu bağlardaki üzümleri toplayıp, kazanlarda pekmez ve ekşi yapımına başladı. 77 yaşındaki emekli öğretmen Bekir Karakoç, siyah üzümlerden ekşi, sarı üzümlerden de pekmez yaptıklarını belirterek, "Sarı üzümün özelliği kabuğu ince, tam sofralık, yemesi hoş, belli bir dönemde yetişiyor" dedi.

Yozgat'ın Saray ve Kuşçu köyleri arasında bulunan deden kalma tarlayı hobi amaçlı olarak kullanmak üzere kolları sıvayan 77 yaşındaki emekli öğretmen Bekir Karakoç, organik olarak yetiştirdiği sarı ve siyah üzümleri kaynatıp, pekmez ve ekşi yaparak talepleri karşılamaya başladıklarını söyledi.

Yozgat'ta uzun yıllar beden eğitim öğretmeni olarak çalıştığını belirten Karakoç, "Emekli olduktan sonra geldim buraya, atalarımdan kalma bir yer burası. Burada tüm meyveler var. Aşağı yukarı 12 çeşit meyvemiz var. Bu yörenin kendine has üzümü var. Bu üzümü de hiç içimizde bir ukdeydi, çocukluğumuzdan bu yana. Bunu da yapalım, çocuklar hiç olmazsa faydalansın dedik" ifadelerini kullandı.

Üzümler hakkında bilgi de veren Karakoç, şöyle dedi:

"Sarı üzümün özelliği kabuğu ince, tam sofralık, yemesi hoş, belli bir dönemde yetişiyor. Severek, isteyerek onları her sofraya gelecek şekilde ayarladık. İsteyen vatandaşlarımıza da buralardan ahbap, eş, dost tanıdık, bildik, kim varsa geliyorlar veriyoruz veya biz götürüyoruz. Onlara ikram niteliğinde veriyoruz. Siyah üzümlerimizi de pekmezden ziyade bunlardan ekşi oluyor. Ekşi bir meşrubat türü. Bunu hele hele ramazan ayında yöremizin işte pilav, erişte, hamur işi yemeklerin yanında kesin eşlik eden çok güzel bir içecek. Kimyasal hiçbir ilaç kullanmadığımız için tamamen organik, insanlar da şifa bulsun diye bir çaba içerisindeyiz. "

"BAĞLAR İKİ YIL ÜST ÜSTE SOĞUK VURMASI NEDENİYLE KURUDUYDU"

Karakoç, yöreye özgü soğuk bir dalganın her yıl bağ ve bahçelerin belirli kesimine zarar verdiğini kaydederek, "Bağlar iki yıl üst üste soğuk vurması nedeniyle kuruduydu. Şimdi biz onu hem gençleştirdik, kuruyan kütükleri kestik. Yeniler çıkmaya başladı. Üç kez de budadım ki hiç olmazsa bir dahaki seneye üzüm alalım diye ama Allah'a şükür yaradan kısmetmiş bu yıl verdi üzümü" dedi.