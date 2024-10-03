Yozgat'ta Erken Evlilikle Mücadele Çalışması - Son Dakika
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Yerel

Yozgat'ta Erken Evlilikle Mücadele Çalışması

Yozgat’ta Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, erken yaşta evliliklere karşı farkındalık artırdı.

03.10.2024 20:26
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Yozgat'ta Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele kapsamında farkındalık çalışması yapıldı

YOZGAT - Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Erken Yaşta Zorla Evlilikle Mücadele' kapsamında berberler, Sigortacı, kahvehaneler, dolmuşlar gibi çeşitli iş kollarındaki esnaflar ziyaret edilerek çay tabağı, berber önlüğü, anahtarlık gibi materyaller dağılıp, iş yerlerinin camlarına stikırlar yapıştırıldı.

Erken yaşta evlilikte Türkiye sıralamasında 23'üncü sırada bulunan Yozgat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından farkındalık çalışması yapıldı. İl Müdürü Arif Topal, Müdür Yardımcısı Zehra Yazıcı ve ilgili personellerin katılımı ile iş yerleri ziyaret edildi. Erken yaşta zorla evlilik konusunda bilgilendirilen esnafa üzerlerinde 'İlk İş Babalık', 'Babayım çocuk haklarına saygılıyım', 'Babayım, kızım istesin, astronot olmasını desteklerim', 'Babayım bebeğimin mamasını yedirir, üstünü değiştiririm' yazılı bardak altlığı, mutfak önlüğü, anahtarlık, berber önlüğü gibi çeşitli materyaller dağıtıldı.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak erken yaşta evlilik ve zoraki evlilik ile alakalı bir farkındalık çalışması yaptıklarını söyledi. Bakanlıklarının 2019 yılında buyana bu konuda gerekli çalışmaları yaptığını hatırlatan Topal, Yozgat'ta da bu çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Erken yaşta evlilik ile ilgili Yozgat'ın 2018 yılında ülke genelinde 18'inci sırada olduğunu, 2023 yılında ise 23'üncü sıraya gerilediklerinin altını çizen Topal, bu yıl ise bu rakamı 30'lara, 40'lara kadar çıkarmayı planladıklarını, yaptıkları çalışmalar ile bu hedefi tutturacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

Yozgat Türkiye'de 23. sırada ve oranı yüzde 2,75'tir

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Topal, "Erken Yaşta ve Zorla Evlilikle Mücadele çalışmalarında farkındalığın artırılması ile erken yaşta ve zorla evliliğin önüne geçilmesinin hedeflenmektedir. Erken Yaşta Evlilik; Taraflardan en az biri 18 yaşından küçük iki kişinin bir evlilik sözleşmesiyle birleşmesi anlamına gelmektedir. Erken yaşta evlilikler kadın erkek eşitsizliğinin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kız çocukları, erkek çocuklarına göre daha sıklıkla erken yaşta evlendirilmektedir. Zorla evlilik taraflardan en az birinin evlilik birliğinin gerçekleşmesine, sürdürülmesine ve sonlandırılmasına ilişkin rızasının, tam ve özgür iradesinin olmadığı; baskı, tehdit ve şiddet ile gerçekleşen evliliklerdir. 18 yaşından küçük evlilikler de zorla evlilik kapsamına girmektedir. Erken yaşta evlenen veya evlendirilen kız çocuğunu eğitim koşullarından yeterince faydalanamamakta ve evlendiğinde ekonomik özgürlükten yoksun, eğitimsiz bireyler olarak kalmakta bu durum onları daha da yoksullaşmaktadır. Erken evlilik, kız çocukları için erken cinsel ilişki ve erken gebelik demek. Araştırmalarda erken gebeliklerde anne ve bebek ölüm oranları daha yüksek olduğu belirtilmektedir. İlimiz 2018 yılında Türkiye'de 18. sırada yer almakta ve oranı yüzde 6,4'tür. 2023 yılında ise ilimiz Türkiye'de 23. sırada ve oranı yüzde 2,75'tir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Erken Evlilikle Mücadele Çalışması - Son Dakika

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