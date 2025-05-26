Yozgat'ta Fenerbahçe-Monaco Maçı Coşkuyla İzlenildi

- Yozgat'ta Fenerbahçe-Monaco maçı Cumhuriyet Meydanında canlı yayınlandı

YOZGAT - Yozgat Belediyesi, basketbol severler için unutulmaz bir etkinliğe imza attı. THY Euroleague finalinde Fenerbahçe'nin Monaco ile oynadığı mücadele, Cumhuriyet Meydanı'nda dev ekrandan canlı yayınlandı.

Fenerbahçe taraftarları ve basketbol tutkunları, düzenlenen organizasyonda bir araya geldi. Yozgatlılar, meydanda kurulan dev ekran karşısında maçın heyecanını doyasıya yaşadı.

Etkinliğe katılanlara ücretsiz ikramlar yapılırken Yozgatlı sporseverler, maçı büyük bir kalabalıkla izleyerek Fenerbahçe'ye destek verdi. Cumhuriyet Meydanı'nda adeta bayram havası yaşanırken etkinliğe katılanlara ücretsiz ikramlar yapıldı.

Ailece Cumhuriyet Meydanı'nda maçı takip etmeye geldiklerini söyleyen Bekir Biçer, "Futbolda yıllardır yüzümüz gülmüyor. Biz de gönül verdiğimiz takımın basketbol maçına geldik. İnşallah günün sonunda kazanan biz oluruz. Burada renk önemli değil. Fenerbahçe Türkiye'yi temsil ediyor. Umarım kazanan taraf biz oluruz evimize mutlu mesut gideriz. Yensek de yenilsek de gönlümüzün şampiyonu Fenerbahçe. Onu kalbimizden söküp atamıyoruz" dedi.

Yozgat'ta yaşanan bu coşkulu etkinlik, basketbol severlerin unutamayacağı bir gece oldu. Fenerbahçe taraftarları meydanda adeta tek yürek oldu.