Yozgat'ta Görev Köpekleri Eğitimi Devam Ediyor - Son Dakika
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Yozgat'ta Görev Köpekleri Eğitimi Devam Ediyor

16.06.2026 12:02
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Yozgat Bozok Üniversitesi'nde görev köpekleri eğitimi sürüyor, köpekler AFAD'a hibe ediliyor.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde geçen yıl kuruluşu tamamlanan "Görev Köpekleri Eğitim Koordinatörlüğü" merkezinde başlatılan köpek eğitimleri devam ediyor. Arama-kurtarma, refakat, güvenlik ve özel eğitim alanlarında görev yapacak köpeklerin bilimsel temellere dayalı eğitiminin yapıldığı merkezde yetiştirilen bir arama kurtarma köpeği AFAD bünyesinde hizmet vermek üzere Bursa'ya gönderildi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Hayvansal Üretim Yüksekokulu bünyesinde kurulan Görev Köpekleri Eğitim Koordinatörlüğü'ne bağlı Köpek Eğitim Merkezi'nde, öncelikle gönüllü öğrencilere yönelik eğitim verildi. Gönüllü öğrenciler, bir taraftan köpek eğitimi konusunda teorik ve pratik eğitimler alırken diğer taraftan da merkezdeki köpeklerin eğitimlerini sağlıyor. Arama-kurtarma, refakat, güvenlik ve özel eğitim alanlarında görev yapacak köpeklerin bilimsel temellere dayalı eğitiminin yapıldığı merkezde, dışarıdan gelen ziyaretçilere uygulamalı olarak bilgilendirme de yapılıyor.

Görev Köpekleri Koordinatörlüğü sorumlusu Dr. Mehmet İnan, çalışmayı gönüllü öğrencilerle yaptıklarını ifade ederek, "Burada görev köpekleri alanında ülkemizde ihtiyacı olan arama kurtarma köpeklerini yetiştiriyoruz. Gönüllü olan öğrencilerimle birlikte, hepimiz burada gönüllük esasına göre bulunmaktayız. Sorgun Gençlik Merkezi'nden gelen misafirlerimizi burada ağırladık. 8 farklı ülkeden gelen arkadaşlarımızla köpeklerimizin ne şekilde yetiştirildiğini ne amaç için hizmet ettiklerini anlattık. Güzel bir interaktif eğitim oldu" diye konuştu.

"20'YE YAKIN KÖPEĞİMİZ BURADA DEĞİŞİK BRANŞLARDA YETİŞTİ"

Çalışma kapsamında 20 dolayında arama ve kurtarma köpeği yetiştirdiklerini anlatan İnan, "2025 yılında kuruluşumuz tamamlandı. Bir yılı aşkın bir süredir burada görev köpekleri yetiştiriyoruz. 12 eğitmen yetiştirdik, sertifikalı olarak. 20'ye yakın köpeğimiz burada değişik branşlarda yetişti. Sınavlara hazırlandı. Sınavlara girdi. AFAD'ın yapmış olduğu sınavlarda başarılı olan köpeklerimiz var ve hali hazırda yetişen, devam eden bir süreç, sürdürülebilen bir süreç içerisinde çalışıyoruz. Köpeklerimizden birini yakın zamanda 3 hafta önce Bursa AFAD'a hibe ettik. Bu da Türkiye'de ilk kez kurumlar arası bir hibe oldu. Üniversite bazında yetişmiş bir köpeğimizi Bursa'daki AFAD Köpek Eğitim Birimi'ne hibe ederek orada artık hayatını devam etmesini sağladık. O da ekim ayındaki sınavlara girerek inşallah insanlık adına yeni şeyler yapacak, hizmet edecek" ifadelerini kullandı.

"OYUN İÇ GÜDÜSÜ OLAN KÖPEKLERİ SEÇİP YETİŞTİRİYORUZ"

Belirli ırktan gelen köpekleri değil oyun içgüdüsü olan her köpeğe yönelik eğitimler verdiklerini aktaran İnan, "Bağış yoluyla da aldığımız köpekler var. Aynı zamanda sokaktan bulduğumuz köpekler de var. İspanyol misafirimiz bunun adını koydu. Akşam saatlerinde sokakta bulduğum bir köpek. İnşallah Kandila'yı yetiştireceğiz. Bu tarz köpekler biraz bu alanda zor yetişir ama biz zoru seviyoruz. Yozgat'ta yine bir ilki başararak böyle bir köpeği insanlığın hizmetine sunacağız. Bulduğumuz köpekler, sokaktan da olan var. Dışarıdan hibe yoluyla aldığımız ya da genetik olarak bu alanda çalışmış köpeklerin de olduğu seçtiğimiz köpekler var. Oyun iç güdüsü olan köpekleri seçip yetiştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Görev Köpekleri Eğitimi Devam Ediyor - Son Dakika

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