Yozgat'ta Hastaneler Arası İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yozgat'ta Hastaneler Arası İşbirliği Protokolü İmzalandı

Geniş Video İzle

Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi arasında eğitim ve sağlık alanında işbirliği protokolü imzalandı.

07.04.2025 18:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Şehir Hastanesi ile Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi arasında kısmi işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, eğitimden sağlık hizmetlerine kadar pek çok alanda ortak çalışmaların yürütüleceği kaydedildi.

Yozgat Şehir Hastanesi ile Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi arasında kısmi işbirliği protokolü imzalandı. Yozgat il merkezinde yer alan iki ayrı hastane arasında imzalanan protokolle, personel, altyapı ve bilgi paylaşımı artırılarak, tıp eğitimi alan öğrenciler ile uzman hekimler için ortak eğitim, uygulama imkanları sağlanacak. İşbirliğiyle, Yozgat'taki sağlık hizmetlerinin kapasitesini güçlendirerek, bölgedeki sağlık sektörünün gelişimine önemli bir katkı sunarken, hasta ve hekim memnuniyetinin artırılmasına da destek olacağı aktarıldı.

"Bazı kliniklerde sıkıntılarımız var"

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, her iki hastanenin bazı kliniklerde sıkıntılarının bulunduğunu, bu sıkıntıların işbirliğiyle aşılabileceğini belirtti.

Yaşar, hem hizmet hem de eğitim ihtiyaçları doğrultusunda, üniversite hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesi'nin işbirliğinin sağlanacağı protokolle, hekimlerin hizmet konforunun da artırılmasının amaçlandığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı ve YÖK Başkanlığı izniyle yapılan protokolün, hizmet kaynaklarının doğru kullanılması adına ihtiyaç olan yerlerde yapılmasına örnek teşkil edeceğini ifade eden Evren Yaşar, "Yozgat'ın ihtiyaçları doğrultusunda bazı kliniklerde sıkıntılarımız var. Özellikle o klinikler doğrultusunda belirleyeceğimiz konularda hem eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi hem doktor ihtiyaçlarının giderilmesi, asistan eğitimlerinin sürdürülmesi, böylece Yozgat'ın gerçekten gelişmiş yatırımları sayesinde potansiyelinin halkımıza yansıtılması protokolü. Çünkü biz potansiyele sahibiz, bu potansiyeli doğru değerlendirdiğimiz takdirde hem üniversite hastanesinin hem de şehir hastanesinin menfaatine olacağını düşündüğümüz kapsamda klinikleri belirleyip, bu minvalde de çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan da "Amacımız her zaman dışarıya sevk vermeyip, Yozgat içinde değerlendirebilmek hastalarımızı. Bunu da bu süreçte, süreklilik arz ederek halledeceğiz" diye konuştu.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, protokolü imzalarken, "Gerçekten iyi niyetle, iyilikle, iyi düşünerek çıkılmış bir yol. Hem ilimize hem de ülkemize örnek olur. Süreci işletmek, karşılıklı iyi niyetle işletmek arkadaşlarımıza düşüyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Bozok Üniversitesi, Hastane, Sağlık, Yozgat, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Hastaneler Arası İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 saatlik kurultayda Özel’in A Takımı fire vermedi ’Hayal kırıklığım’ dediği isim de listede 17 saatlik kurultayda Özel'in A Takımı fire vermedi! 'Hayal kırıklığım' dediği isim de listede
İstanbul’un yanı başı beyaza büründü Uyarılar devam ediyor İstanbul'un yanı başı beyaza büründü! Uyarılar devam ediyor
Kasiyerle tartışırken fenalaşan kadın hayatını kaybetti Kasiyerle tartışırken fenalaşan kadın hayatını kaybetti
Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu
Dilek İmamoğlu’ndan ’Siyasete girecek misiniz’ sorusuna net yanıt Dilek İmamoğlu'ndan 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna net yanıt
Piyasalarda Trump depremi Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı
Altın fiyatlarında istenmeyen görüntü Altın fiyatlarında istenmeyen görüntü
Trump, Çin’in cezasını artırdı: Yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacağız Trump, Çin'in cezasını artırdı: Yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacağız
Hakikatin üzerine bomba yağdırıyorlar Hakikatin üzerine bomba yağdırıyorlar
MHP lideri Bahçeli: Kimse erken seçim hayali kurmasın, seçim zamanında yapılacak MHP lideri Bahçeli: Kimse erken seçim hayali kurmasın, seçim zamanında yapılacak
648 kişiyi zehirleyen dönerciden skandal savunma 648 kişiyi zehirleyen dönerciden skandal savunma

18:27 Trump, Çin’in cezasını artırdı: Yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacağız Trump, Çin'in cezasını artırdı: Yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacağız
17:39 Hakikatin üzerine bomba yağdırıyorlar Hakikatin üzerine bomba yağdırıyorlar
17:18 MHP lideri Bahçeli: Kimse erken seçim hayali kurmasın, seçim zamanında yapılacak MHP lideri Bahçeli: Kimse erken seçim hayali kurmasın, seçim zamanında yapılacak
16:50 648 kişiyi zehirleyen dönerciden skandal savunma 648 kişiyi zehirleyen dönerciden skandal savunma
15:34 İstanbul sınırında kar esareti Mahsur kalan sürücülerin imdadına ekipler yetişti İstanbul sınırında kar esareti! Mahsur kalan sürücülerin imdadına ekipler yetişti
08:49 Can Yaman’ın ’’İtalya mı, Türkiye mi’’ yanıtı sosyal medyada gündem oldu Can Yaman'ın ''İtalya mı, Türkiye mi?'' yanıtı sosyal medyada gündem oldu!
08:47 Altın fiyatlarında istenmeyen görüntü Altın fiyatlarında istenmeyen görüntü
08:22 Piyasalarda Trump depremi Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı
08:13 Dilek İmamoğlu’ndan ’Siyasete girecek misiniz’ sorusuna net yanıt Dilek İmamoğlu'ndan 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna net yanıt
08:13 Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu
08:00 Kasiyerle tartışırken fenalaşan kadın hayatını kaybetti Kasiyerle tartışırken fenalaşan kadın hayatını kaybetti
07:48 İstanbul’un yanı başı beyaza büründü Uyarılar devam ediyor İstanbul'un yanı başı beyaza büründü! Uyarılar devam ediyor
07:34 17 saatlik kurultayda Özel’in A Takımı fire vermedi ’Hayal kırıklığım’ dediği isim de listede 17 saatlik kurultayda Özel'in A Takımı fire vermedi! 'Hayal kırıklığım' dediği isim de listede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2025 19:30:10. #7.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Hastaneler Arası İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement