Yozgat'ta İmamoğlu'na Destek İçin Büyük Protesto - Son Dakika
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Yozgat'ta İmamoğlu'na Destek İçin Büyük Protesto

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Yozgat'ta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden kalabalık, sokağa çıkarak hükümeti istifaya çağırdı. Türk bayrakları ve CHP flamaları taşıyan vatandaşlar, sloganlar atarak, özgürlük ve adalet talep etti.

26.03.2025 03:00  Güncelleme: 08:49
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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta, İstanbul Büyükşehir Belediye  Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden halk, sokağa indi. 'Hükümet istifa' sloganları atan kalabalık, türküler söyleyip, halay çekerek farklı bir protesto eylemini ortaya koydu.

Yozgat'ta, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Ellerinde Türk Bayrağı ve CHP flamaları ile dövizler taşıyan vatandaşlar Şehirlerarası Otobüs Terminali bölgesinde toplandı. Daha sonra topluca yürüyüşe geçerek, şehrin en işlek caddelerinden Lise Caddesi'nden slogan atıp, marşlar söyleyerek, Cumhuriyet Alanı'na ulaşan vatandaşlar, burada da slogan attı, hükümeti istifaya davet etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın hep birlikte söylenmesinin ardından, eylemi özetleyen konuşmalar yapıldı.

"Hak aramak suç değildir, bir haktır"

CHP Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı Sevkan Gürkan, hak aramanın suç olmadığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bu akşam burada toplanan her bir yürek, karanlığa direnen bir umut. Susturulmak istenen halk iradesinin gür sesidir. Bugün burada sadece bir yürüyüş yapmıyoruz. Bugün burada adaletsizliğe karşı isyanımızı, baskıya karşı kararlılığımızı, özgürlüğümüze duyduğumuz derin bağlılığımızı haykırıyoruz. Biz kadınlar, biz gençler, bu toprakların vicdanı ve yarınlarıyız. Korkmayacağız, teslim olmayacağız. Hak aramanın suç sayıldığı, düşüncenin kelepçelendiği, yargının siyasallaştırıldığı, bu düzene karşı en güçlü cevabı sokaklarda bir araya gelerek veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki, hak aramak suç değildir, bir haktır. Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı haksızlık sadece bir şahsa değil hepimize yönetilmiş bir tehdittir. Onun gözaltına alınması bu ülkenin iradesine pranga vurma girişimidir. Ama bu halk geçmişte bu topraklarda ne darbelerin, ne baskıları atlattı. Bugün de dimdik, ayakta durmasını bilecektir.

Gençlik burada. Yarınların sahibi suskun değil, cesur gençlik burada. Kadınlar burada. Baskıya karşı boyun eğmeyen, eşitliğin, özgürlüğün, hakkın ve hukukun savunucusu kadınlarımız burada. Cumhuriyet burada. Adaletiyle, eşitliğiyle, bağımsızlığıyla, laikliği ile özgür iradesiyle cumhuriyet burada. ve biz bu meydandan bir kez daha ant içiyoruz. Bu ülkenin geleceğini karanlık oyunlara teslim etmeyeceğiz. Gençlerin hayallerini, kadınların haklarını, halkın iradesini çiğnetmeyeceğiz. Hak, hukuk, adalet diyenlerin sesini bastıramayacaksınız. Özgürlük talebini, yargı kararıyla susturamayacaksınız. Çünkü biz buradayız. Çünkü biz halkız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz ve biz bu ülkeyi aydınlığa taşımaya and içtik."

CHP Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Selçuk da konuşmasında,"Ülkemizde senelerdir süregelen ve en son yaşanan olaylarla artık yeter dedirten bu hukuksuz olumsuz düzene karşı sessiz kalmayarak yürüyüşümüze verdiğimiz destek sonsuz teşekkür ediyorum. Yozgat'ta, Türkiye'de, meydanlarda bu adalet düzene karşı bir tarih yazılıyor. Bu tarihi gençler yazıyor. Bu tarihi kadınlar yazıyor. Aziz milletimiz emanetlerine, iradelerine sahip çıkıyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta İmamoğlu'na Destek İçin Büyük Protesto - Son Dakika

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