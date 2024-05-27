Yozgat\'ta İsrail\'in Filistinlilere saldırısını protesto ettiler

Yerel

Yozgat'ta vatandaşlar, İsrail'in Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıyı protesto etti.

Yozgat'ta öğrenciler, vatandaşlar ve Yedi Hilal Derneği, Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi. Akşam namazı sonrası Çapanoğlu Camii'nde bir araya gelen çok sayıda vatandaş, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika", "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Yozgat'tan Gazze'ye direnişe bin selam" sloganları atarak tekbir getirdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda grup adına açıklama yapan Yozgat Bozok Üniversitesi 3. sınıf Tıp Fakültesi öğrencisi Şule Meryem Abak, "Katil siyonistler güvenli bölgeleri vurarak insanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir katliam gerçekleştiriyor. İzzetli Aksa Tufanı mücadelesinin başarılı operasyonları ile azgınlaşan İsrail rejimi, 2 milyon insanın sıkıştığı Refah topraklarına yeni bir katliam için girdi. Soykırım amacıyla sivil Filistin halkını küçük bir bölgeye sıkıştırdı. İşgalci İsrail, insanlık tarihi boyunca görülen en aşağılık terör yapılanması olduğunu bir kez daha ifşa etmiştir. Terör devleti İsrail, cephede mücahit Hamas'a karşı alamadığı zaferi evlerini yıktığı ve çadırlarda kalmalarına sebep olduğu sivil Filistin halkına zulmederek göstereceğini zannetmektedir. Lanetli İsrail cepheden kaçıp sivilleri hedef alıyor. Lanetli İsrail, firavunu kıskandıracak bir arsızlıkla çocukları hedef alıyor" dedi.

Abak, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Sesimizi her geçen gün daha da yükseltelim. Alışmayalım, eylemleri artıralım. Boykotu sürdürelim. Zalimin yanında duranları ve hatta susanları hep beraber ifşa edelim. Gündemimizi değiştirmeyelim, Filistin'i her ortamda temsil edelim. Rabbimizden af dileyip, onun göndereceği görünen-görünmeyen tüm ebabiller için dua edelim." - YOZGAT