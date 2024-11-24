Yozgat'ta Kar Yağışı Araçları Sapladı

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Yozgat'ta yoğun kar yağışı aracın kara saplanmasına neden oldu

YOZGAT - Yozgat'ta etkili olan yoğun kar yağışı araçlara zor anlar yaşatıyor.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde Devecipınar köy yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle bir araç yoldan çıkarak kara saplandı. Araç Jandarma ekiplerinin müdahalesi ve çekici yardımı kurtarıldı.

Olayda can veya mal kaybı yaşanmazken Jandarma yetkilileri, herhangi bir aksaklık olmaması için çalışmalarına devam ettiğini belirtti.