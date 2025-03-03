Yozgat'ta Karla Mücadele Devam Ediyor

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Yozgat'ın yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor

YOZGAT - Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımı aksattı. Kar yağışı nedeniyle kapanan Akdağmadeni ilçesi Yukarıyahyasaray köyü ve Çayıralan Aşağıyahyasaray, Avşaralan, Güzelyayla köylerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için karla mücadele mesaisi devam ediyor.