Yozgat'ta 65 bin 487 öğrenci karne sevinci yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat'ta 65 bin 487 öğrenci karne sevinci yaşadı

26.06.2026 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta 2025-2026 eğitim yılı sona erdi, 65 bin 487 öğrenci karne aldı. Önceki yıla göre öğrenci sayısı 3 bin 182 azaldı. Vali Özkan, şehit Adem Cankurtaran anısına düzenlenen törenle karneleri dağıttı.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta 2025-2026 eğitim-öğretim yılı sona erdi, 65 bin 487 öğrenci karne sevinci yaşadı. Türkiye'nin en fazla göç veren illerinden biri olan Yozgat'ta önceki eğitim-öğretim dönemine göre 3 bin 182 öğrenci daha azaldı.

2024-2025 eğitim-öğretim yılında 68 bin 669 öğrenci karne aldığı Yozgat'ta 2025-2026 eğitim-öğretim yılında ise 65,487 öğrenci karne aldı. Kentte 230 okul öncesinde 38 anaokulu ve 192 anasınıfında 6 bin 319 öğrenci, 172 ilkokulda 20 bin124, 143 ortaokulda 20 bin 55, 94 lise kademesinde 18 bin 989 öğrenci 447 eğitim kurumunda karne ve tatil heyecanı yaşadı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ın katılımıyla Şehit Adem Cankurtaran İlkokulu'nda düzenlenen karne töreni öncesine okula adı verilen, 2015 yılında Iğdır Dilucu Sınır Kapısı'nda şehit olan Polis Memuru Adem Cankurtaran adına hazırlanan köşenin açılışı da yapıldı. Açılış ve karne dağıtımında şehidin anne ve babası Azmi ve Sevil Cankurtaran da katıldı.

Öğrencilere karnelerinin dağıtılması sonrası eğitim öğretim yılını değerlendiren Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, şunları söyledi:

"Yozgat ilimiz genelinde 447 eğitim öğretim kurumumuzda yaklaşık 65 bin 500 öğrencimizi ve eğitim kurumlarında görev alan arkadaşlarımızı bugün itibariyle gençlerimizin, çocuklarımızın söylemiyle yaz tatilini uğurluyoruz. Tabii öğretmenlerimiz onlar bizlerle beraber çalışmaya devam edecekler. Çok şükür kazasız belasız geçen arkadaşlarımızın gayretiyle hem renklenen hem şekillenen bir eğitim öğretim dönemi geçirdik. Ben bu vesileyle kıymetli öğretmenlerimize, okullara devam eden sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklarımıza da iyi tatiller diliyorum. Onlar hem oynayacaklar hem de bol bol kitap okuyacaklar. Şehit Adem Cankurtaran İlkokulunda şehidimizin anne ve babasıyla beraber beraberiz. Şehidimiz için güzel bir köşe hazırlandı okulumuzda. İnşallah ismiyle beraber şehidimiz bu okulda yaşayacak. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bu vesileyle çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yozgat, Polis, Karne, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta 65 bin 487 öğrenci karne sevinci yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor
Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok
2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı 2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı
Erhan Karaal’ın aracında GPS cihazı bulundu Erhan Karaal'ın aracında GPS cihazı bulundu
Adana’nın simge yapısı saniyeler içinde tuzla buz oldu Adana'nın simge yapısı saniyeler içinde tuzla buz oldu
Almanya’da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı Almanya'da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı

15:12
Galatasaray’ın yıldızından 215 milyonluk hamle Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu
Galatasaray'ın yıldızından 215 milyonluk hamle! Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu
15:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
15:04
Aziz Yıldırım’dan Dortmund’a rest
Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest
14:47
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş’ın yeni fotoğrafını paylaştı
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı
13:56
Özgür Özel Diyarbakır’da: Güne Selahattin Demirtaş’ın selamıyla başladık
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık
13:28
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor On binlerce kişi işsiz kalacak
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 15:21:21. #7.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta 65 bin 487 öğrenci karne sevinci yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.