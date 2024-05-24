Yozgat'ta Kınalı Keklik Üretim İstasyonu'ndan 4 Bin 100 Keklik Doğaya Salınıyor - Son Dakika
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Yozgat'ta Kınalı Keklik Üretim İstasyonu'ndan 4 Bin 100 Keklik Doğaya Salınıyor

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Yozgat'ta bulunan Çalatlı Keklik Üretim İstasyonu, keklik popülasyonunu arttırmak amacıyla her yıl binlerce kınalı kekliği doğaya salıyor. Bu yıl da 4 bin 100 adet kınalı keklik, 8 farklı kente gönderilerek doğaya salımı planlanıyor. Yıllık 10 bin adet keklik üretim kapasitesine sahip olan istasyon, kınalı kekliklerin neslinin tükenme noktasına gelmesini engellemek için önemli bir rol üstleniyor.

24.05.2024 11:21
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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta 2007 yılında kurulan ve halen kınalı keklik üretiminin devam ettiği Çalatlı Keklik Üretim İstasyonu'ndan bu yıl da 4 bin 100 adet kınalı kekliğin, 8 kente gönderilerek, doğaya salımı planlandı.

Yurt genelinde keklik popülasyonunu arttırmak amacıyla kurulan Yozgat Keklik Üretim İstasyonu, nesli tükenme noktasına gelen kınalı kekliklerin doğadaki sayısının artırılmasına katkıda bulunuyor. Yaklaşık 18 hektar alana kurulu tesisin yıllık 10 bin adet keklik üretim kapasitesi bulunuyor. İstasyonun modern bir tesis olduğunu bildiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez, tesiste önce yumurta alımı yapıldığını, özel odalarda bu yumurtalardan civciv çıkmasının beklendiğini söyledi. Civcivler çıktıktan sonra belli bir süre özel odalarda kaldıklarını kaydeden Eğilmez, daha sonra adaptasyon volyelerine alınıp, büyüyen civcivlerin farklı bölmelerde yetiştirildiğini, 120 gününü dolduran kekliklerin belirlenen bölgelerde doğaya salımlarının yapıldığını anlattı.

"Yıllar itibariyle 35 ilimize kınalı keklik yerleştirmesi yapıldı"

DKMP Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez, şöyle konuştu:

"Tesisimiz Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yozgat ili Çalatlı Yaban Hayvanı Üretimi İstasyonu tesisi. 2007 yılında kuruldu. Bu tesisimizde bugüne kadar 208 bin adetin üzerinde kınalı keklik üretimi yapıldı. Yıllar itibariyle 35 ilimize defaten kınalı keklik yerleştirmesi yapıldı. 2024 yılı içerisinde 4 bin 100 adet olan programımızı gerçekleştirmiş durumdayız. Bu yıl içerisinde 8 ilimize kınalı keklik yerleştirilmesi, burada üretilen kınalı kekliklerden yapılacak olup, bunlardan bazıları Çanakkale, Bolu, Bursa, Bilecik gibi illerimize gönderilecektir. Bu üretimdeki maksadımız tabiat içerisinde doğal dengesi bozulmuş olan kınalı keklik popülasyonunu tekrar dengeye sokmaktır. Bu salımlar bu iller içerisinde ava kapatılmış alanlara yapılacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Kınalı Keklik Üretim İstasyonu'ndan 4 Bin 100 Keklik Doğaya Salınıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta Kınalı Keklik Üretim İstasyonu'ndan 4 Bin 100 Keklik Doğaya Salınıyor - Son Dakika
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