Yozgat\'ta Kuraklık Nedeniyle Hububat Verimi Düşüyor

Yerel

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta kış ve bahar aylarında yeterli yağış olmaması hububat ekili alanları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çiftçiler, ay sonuna kadar yağış olmaması halinde verimin çok daha düşmesinden endişe ediyor.

Yozgat'ta kış mevsiminin kurak geçmesinin ardından bahar yağmurları da toprağı doyurmadı. Yağışların az olması sebebiyle yaşanan kuraklık, tarımsal üretimi olumsuz yönde etkiledi. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, yağışların bölgesel ve az olması nedeniyle ekili alanlara fazla faydalı olamadığını söyledi. Toprağın altının kuru olduğunu, yağış sonrasında düşen yağmuru hemen yok ettiğini aktaran Açıkgöz, yağış sorası havanın kapalı olması nedeniyle de ekinlerde pas hastalığının görüldüğünü belirtti. Açıkgöz, çitçilere tarlalarını kontrol edip, pas ilacı atmalarını önerdi.

"DOYURUCU BİR YAĞMUR YAĞMADI"

Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Bölgesel yağış var. Bu sene aşırı derecede kuraklık var. Yozgat'ın bazı köylerinde özellikle taban arazi olan yerlerde kuraklık başladı, devam ediyor. Yerköy'de aşırı derecede şu an kuraklık var. Bizim bölgede de yeni yeni hissettiriyor. Meteoroloji bir haftadır yağış gösteriyor daha damla düşmedi. İnşallah iyi bir yağmur elde edersek beşinci ayın yirmi beşine kadar en azından biçtiririz. Dördüncü ayın otuzuna kadar yağış yağmadığından dolayı arazi sıkıştı. Sıkıştığından dolayı da yaban çavdarı peydah oldu. Arazinin yüzde 85'inde bu sene yabancı çavdar var. Bu hasat döneminde ne kadar zarar verir? Onu bilemiyoruz ama yaban çavdarı çok fazla. Vatandaş diyor ki; yağış yağdı. Taban aşırı şekilde su sıkıntısı olduğundan dolayı yağan yağışın yüzde 30- 35 faydası oldu. Yüzde 65 faydası olmadı. Doyurucu bir yağmur yağmadı araziye. Ondan dolayı da şu an arazide sıkıntı var, bunu görmek lazım. Bir de arazide aşırı derecede sabahları çiğ düştü. Çiğ düştüğünden dolayı güneşli olmadığı için çiğ kalkmadı. Ondan dolayı pas oluştu. Şu an arazimizde belirli yerlerde pas var. Çiftçi birebir arazisini gezip, takip etmesi lazım, ilacın atması lazım. Ben şahsıma arazimi ilacını attım. Niye attım, pas yüzde 40 verimi düşürür. Onun için çiftçi pası mutlaka ve mutlaka inceleyip, pas ilacını atması lazım."