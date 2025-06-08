Yozgat\'ta Kurbanlıklar Elden Kaldı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta Canlı Hayvan Pazarına, bayram öncesinde getirilen küçükbaş hayvanların büyük bölümü elde kaldı. Besiciler, zarar ettiklerini, getirdikleri koyunların çoğunu satamadıklarını, ellerinde kalan kurbanlıklara bayramın üçüncü gününde de alıcı bulamayınca tekrar köylerine götürdüklerini belirtti.

Kurban Bayramı'nı dört gözle bekleyen besiciler, umduklarını bulamadı. Yurdun diğer bölgelerinde olduğu gibi Yozgat'ta da kurulan kurbanlık pazarlarına getirilen küçükbaş hayvanların büyük bölümü besicinin elinde kaldı. Ellerinde kalan kurbanlıkların fiyatlarını indirmek zorunda kalan besiciler, umduğunu bayramın üçüncü gününde de bulamadı.

"Her sene getirdiğimiz hayvanı bitiriyorduk bu sene maalesef bitmedi"

Yozgat Canlı Hayvan Pazarına Karacalar Köyünden kurbanlık getiren Tuncay Bağcılar, "İşler durgun, müşteri potansiyeli yok. Artık millet büyükbaşa mı giriyor, bağış mı yapıyor, artık kurban kesmeyi mi istemiyor, yok. Her sene getirdiğimiz hayvanı bitiriyorduk, bu sene maalesef bitmedi" dedi.

Kırım Köyünden Muharrem Yalçın da şöyle konuştu:

"Karımız hiç yok, böylece kaldı, çiftçi yine kötü durumda. Koyunları 12- 15'ten başlıyor, yine almıyorlar. Millet bağış yapıyor, 5 bin liraya, 4 bin liraya. Adam hindi vermiyor 4 bin liraya. Millette para yok ki, neyle alacak millet. Millet emekli, millette para yok. Millet utanmasa ağlayacak. Emeklide para olmayınca satışta olmuyor. Adamlar 'emekliyiz' diyor, verdikleri 14 bin lira para diyor. Kurbanlıklar kaldı hiç para etmiyor. Böylece kaldık, 50 tane getirdik 15 sene zor sattık."