Yozgat'ta Lavanta dikimi yapıldı - Son Dakika

Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Yozgat'ın Sorgun ilçesi ve Şefaatli ilçesinde lavanta dikimi gerçekleştirildi.

Sorgun Şefaatli İlçelerin 4 köyde 28 dekar alanda önder çiftçilere demonstrasyon çalışması yapıldı. Fideleri temin eden çiftçilere teknik destek sağlandı.

Yapılan demonstrasyon çalışması ile ilgili olarak Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Lavanta bitkisi, 1 m'ye kadar boylanabilen, yarı çalımsı, çok yıllık bir bitkidir. Lavanta bitkisinin ekonomik olarak kullanılan kısmı çiçekleridir. Bitkinin çiçek ve çiçek saplarından elde edilen uçucu yağ, dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağdan birisidir. Lavanta uçucu yağı, en fazla kozmetik ve parfüm sanayinde kullanılmaktadır. Bunun yanında güzel kokusu nedeniyle sabun ve diğer endüstri kollarında, ilaç sanayinde ve ağrı kesici, sakinleştirici, uykusuzluk giderici özellikleriyle de aromaterapide kullanılmaktadır. İdrar arttırıcı ve romatizma ağrılarını dindirici etkisi de vardır. Lavanta çiçekleri sedatif etkisinden dolayı çay şeklinde de kullanılmaktadır. Lavanta toprak yönünden seçici olmayan bir bitkidir. Verimli topraklarda iyi yetişip daha fazla verim vermekte ise de verimi düşük derinliği az topraklarda da yetişebilmektedir. Kurağa, sıcağa ve soğuğa dayanıklıdır. Çok yıllık bir bitkidir. Tesis edildiğinde ilk 2-3 yıllık iyi bakımdan sonra uzun yıllar verim alınır. Son yıllarda yaşanan şartlara bağlı olarak çiftçilerimizce tıbbi ve aromatik bitkilere yöneliş gözlemlenmektedir. Buna bağlı olarak son yıllarda lavantaya olan talep artışı nedeniyle Ülkemizin değişik İllerinde dikimleri yapılmaktadır. Bu kapsamda Yozgat'taki çiftçilerimizde bu konuya ilgi duymaktadırlar. Bu bağlamda bize müracaat eden çiftçilerimize teknik yardımda bulunduk ve çiftçilerimizle birlikte Sorgun ve Şefaatli İlçelerimizde 4 köyde lavanta demonstrasyonu tarlalarının dikimleri yapıldı. Budan sonraki dönemde bu demonstrasyonların takip ve kontrolleri yapılacak çiftçilerimize teknik destek sağlanacaktır. İl Müdürlüğü olarak her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Bu tür alternatif bitkilerin üretimi konusunda çiftçilerimize teknik bilgi olarak her zaman desteklemekteyiz." dedi. - YOZGAT